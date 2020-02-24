Экономика
ВедомостиАмериканские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.
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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса
Фонтанка.Рувчера в 11:12
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