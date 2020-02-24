Экономика

ВедомостиВедомостиАмериканские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.
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Американские биржи закрылись в «красной зоне» из-за коронавирусной опасности

Газета.Ru16:54

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБКвчера в 09:48

Биржи США закрылись в «красной зоне» из-за роста опасений по коронавирусу

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Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

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Фондовые торги в США закрылись падением индексов во второй день подряд

ТАСС16:49

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ruвчера в 04:30
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В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
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Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности

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В СНБО рассказали о подготовке к наступлению России в Донбассе

Один из рассматриваемых Украиной вариантов развития ситуации в Донбассе включает полномасштабное наступление России, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью радио "Новое время".
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Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
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Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Пара принимает поздравления в Сети Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" жены Александра Овечкина, Анастасии Шубской, появилась серия трогательных семейных фотографий.
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При наезде автомобиля на толпу в Германии пострадали 18 детей

Полиция ФРГ уточнила число пострадавших при наезде машины на участников городского праздника в городе Фолькмарзен.
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Остаться с Рами: поможет ли чемпион мира удержать «Сочи» в элите

Главным ньюсмейкером зимы стал «Сочи»: клуб подписал контракт с Адилем Рами — действующим чемпионом мира в составе сборной Франции.
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Renault показала городской электрокар с запасом хода 250 километров

Запас хода составляет от 180 до 250 километров в зависимости от активированного режима. Зарядка аккумулятора в среднем займет 1-2 часа.
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Трамп продлил на год связанные с Украиной санкции против России

Американский лидер Дональд Трамп продлил на год санкции в отношении России, введённые в 2014 году в связи с ситуацией на Украине.
RT на русском 18:52
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Что изменится в жизни россиян с 1 марта из-за новых законов

Весна привнесет в жизнь граждан России новые правила, которые будут введены с 1 марта 2020 года.
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Путин заявил о необходимости держать подчиненных в напряжении

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что считает необходимым держать подчиненных под давлением и напряжением.
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Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования, однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой.
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Похудевшая Елена Степаненко поразила новой прической и молодым лицом

Похудевшая почти на 46 килограммов Елена Степаненко после громкого развода с Евгением Петросяном поразила фанатов новой прической и молодым лицом.
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В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
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Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
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Компания BQ согласилась предустанавливать российское ПО на смартфоны

Российский бренд электроники BQ согласился с требованиями российского законодательства о предустановке отечественного программного обеспечения на свои смартфоны и другие гаджеты.
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В Сочи двоих детей унесло в море во время шторма

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Берни Сандерс выиграл демократические праймериз в Неваде

Ранее сенатор от штата Вирждиния выиграл предварительные выборы Демократической партии на позицию кандидата в президенты США в штате Нью-Гэмпшир.
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Мишустин обещал выделить 200 млн на капремонт больницы в Кургане

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин пообещал направить 200 млн рублей на ремонт и новое оборудование для Курганской больницы скорой медицинской помощи, передает во вторник, 25 февраля, «РИА Новости».
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Отечественное изобретение поможет изучать Венеру

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Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
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ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
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Компания Walt Disney сменила генерального директора

Во вторник, 25 февраля, новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
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Харрисон Форд пожелал «Индиане Джонсу 5» успеха фильмов Marvel

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На Украине намерены пересмотреть закон о госязыке

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Ткаченко считает, что действующий закон о госязыке вызывает много рисков для общества, поэтому идет подготовка к национальному круглому столу по языковому вопросу.
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О новой военно-космической стратегии Пентагона

В выступлении Стива Китая, который был инициатором создания Космических сил как отдельного и самостоятельного рода войск, не говорилось о сроках завершения разработки новой стратегии, равно как и о тех видах космических вооружений, которые предполагается создать.
Голос Правды 22 февраля в 18:36
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