Экономика
ВедомостиАмериканские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.
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Шоу-бизнес
Анна Заворотнюк помолилась за мать в Ватикане
Общество
В Италии от коронавируса скончался четвертый человек
Число погибших от коронавируса в Италии возросло до четырех. Сегодня ночью умер 84-летний мужчина, госпитализированный в городе Бергамо.
Баскетбол
В Лос-Анджелесе началась церемония прощания с Коби Брайантом
Тысячи фанатов собрались у домашней арены баскетбольного клуба "Лос-Анджелес Лейкерс", чтобы почтить память пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта и его дочери Джанны.
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Здоровье
Советником министра здравоохранения Узбекистана назначат турка
Советником министра здравоохранения Узбекистана назначен турецкий эксперт, сообщил глава минздрава Алишер Шодмонов, 24 февраля сообщает департамент по связям с общественностью минздрава.
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об ударах ВКС в Идлибе
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что данные об ударах ВКС России по населенным пунктам в сирийском Идлибе не соответствует действительности, передает РИА "Новости".
Политика
Чубаров рассказал, сколько удалось выпросить на финансирование ATR
Лидер запрещенного в России меджлиса крымско-татарского народа* Рефат Чубаров заявил, что на финансирование разорившегося телеканала Ленура Ислямова ATR собрано 400 тысяч гривен, что соответствует 1 074 000 рублей.
Гаджеты
Названа цена и дата старта продаж в России Honor View 30 Pro
Политика
В Лондоне начались слушания по делу Ассанжа
Всемирно известный основатель портала разоблачений WikiLeaks Джулиан Ассанж предстал перед лондонским судом, где в понедельник начались слушания по этому громкому делу.
Хоккей
Хоккеисты «Рейнджерс» Бучневич и Шестёркин попали в аварию
Российские игроки клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий Павел Бучневич и вратарь Игорь Шестёркин попали в автомобильную аварию.
Шоу-бизнес
Жена Овечкина сообщила о своей второй беременности
Анастасия Шубская, супруга форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, анонсировала появление второго ребёнка в их семье.
Гаджеты
IPhone 2020 года может получить поддержку нового стандарта Wi-Fi 802.11ay
По данным японского блога Mac Otakara, следующая модель iPhone может поддерживать новый стандарт Wi-Fi, известный как IEEE 802.11ay.
Общество
Китай разработал вакцину против коронавируса
Ученые в Китае разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса COVID-19.
Культура
Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня»
Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.
Происшествия
Россиянин решил помочь пенсионерке и попал под арест
Россиянин решил помочь пенсионерке, которую остановил сотрудник ДПС, и попал под арест. Об этом сообщает «Вологда-поиск».
Футбол
Матч «Интера» с «Лудогорцем» пройдет без зрителей из-за коронавируса
Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Интером» и «Лудогорцем» пройдет без зрителей. УЕФА разослал соответствующее письмо клубам.
Авто
В сети опубликовали видео с зимних тестов Xpeng P7
Во время зимних тестов, которые продлились 120 дней, Xpeng Motors испытывала 2-моторный седан P7 с полным приводом, имеющий силовой агрегат, выдающий 430 л.с. и 660 Нм, а ещё батарею на 81 кВт/ч.
Гаджеты
Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с поддержкой 5G
Корпорация Sony презентовала свой новый флагманский смартфон Xperia 1 II, который стал первым девайсом компании, поддерживающим стандарты связи пятого поколения (5G).
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака
Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Общество
ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса
Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Армия и оружие
Высокопоставленный боевик SDF убит при взрыве в городе Ракка в Сирии
Высокопоставленный боевик «Демократических сил Сирии» убит в результате взрыва у штаб-квартиры в городе Ракка, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на военный источник в САР.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Наука
Химиками был придуман способ создания органической электроники без вреда для окружающей среды
Во время работы специалисты создали уникальный метод нанесения тонких пленок фуллерена из водных или спиртовых растворов.
Армия и оружие
Новое поколение локаторов для поиска беспилотников появилось в России
Российский концерн «Автоматика» собирается представить новое поколение радаров для обнаружения беспилотных летательных аппаратов с малой отражающей способностью, рассказал глава предприятия Владимир Кабанов.