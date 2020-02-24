Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

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Политика В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.

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Культура Первый «Ведьмак» от «CD Projekt RED». Рецензия от редактора «Иркутск Сегодня» Чтобы начать драться, указываем на врага, и ведьмак начинает выполнять комбо, когда первая часть ударов подходит к концу, игрок должен в короткий промежуток времени нажать на врага еще раз, чтобы герой продолжил наносить удары.

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