Экономика

ВедомостиВедомостиАмериканские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Днем падением открылись европейские фондовые рынки, биржевые индексы опустились до трехлетних минимумов. Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% – до минимальной отметки с июня 2016 г. Итальянский индекс FTSE MIB понизился на 4,4%.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Ведомости11:49

Биржи США падают в пределах 3% на опасениях вокруг коронавируса

ПРАЙМ10:01

Dow Jones потерял более 800 пунктов на фоне распространения нового коронавируса

ТАСС10:26

Нефть Brent подешевела почти на 5% из-за коронавируса

Говорит Москва11:25

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Газета.Ru09:57

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБК09:48

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Ру11:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 14:02, Ашберн
Происшествия

Возросло число пострадавших при наезде автомобиля на толпу в Германии

Lenta.ru 11:06
Общество

Присяжные признали Вайнштейна виновным в сексуальном насилии

ТАСС 12:42
Гаджеты

Honor представил флагман V30 Pro по умеренной цене в Европе

В прошлом году в Китае представили смартфон Honor V30 Pro. Сейчас он занимает третье место в рейтинге камер DxOMark.
Ferra 13:04
Общество

Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса

Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
RT на русском 03:59
Футбол

В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой

Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Спорт день за днем 09:54
Общество

Украинцев предупредили о снижении пенсий

Мой Брянск 21 февраля в 14:15
Музыка

Представителя Украины на Евровидении обвинили в «прогибе» перед Россией

Лидер группы "Антітела" Тарас Тополя обвинил группу Go-A, которая представит Украину на музыкальном конкурсе Евровидение, в "прогибе" перед Россией.
ФАН вчера в 19:27
Культура

Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077

Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.
Афиша Daily 05:37
Кино

Суровый нуар: в Сети появились новые кадры из фильма «Веном 2»

Телепрограмма 05:49
Здоровье

Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника

Овсяная каша снижает возможность рисков опухолей кишечника, успокоительно влияет на раздраженный кишечник, оказывает обволакивающее действие при обострении язвы желудка и кишечника.
ToDay News Ufa 04:20
Политика

Лавров осудил заявления США о возможности договориться с террористами

Москва считает неприемлемыми заявления США о возможности договориться с террористами группировки «Хайят Тахрир аш Шам»* в Сирии.
Вечерняя Москва 08:50
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости 11:16
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Происшествия

В Прикамье фельдшеры протащили пациента по асфальту к машине «скорой»

Российская газета 06:46
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Авто

Американцами был выпущен гиперкар 21-го века

«Молодой» производитель американских машин Czinger Vehicles решил рассказать о первом инновационном гиперкаре Czinger 21C, который будет показан общественности на предстоящей международной выставке машин в Женеве.
Car.ru 21 февраля в 13:12
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал редкое фото без усов

МИР 24 11:56
Футбол

Если азар перенесет операцию, то пропустит остаток сезона

Напомним, что футболист получил травму во время матча чемпионата Испании против "Леванте".
Газета.Ru 12:18
Гаджеты

Huawei представила улучшенный смартфон Mate Xs с гибким экраном

ТАСС 11:31
Музыка

BTS выпустили свой четвертый седьмой альбом

Релиз нового альбома BTS "Map Of The Soul: 7" состоялся 21 февраля 2020 года.
ИА InterMedia 22 февраля в 00:54
Футбол

Сетьен: Марадона заставил всех нас полюбить футбол

Главный тренер «Барселоны» Энрике Сетьен поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи».
Чемпионат 13:07
Футбол

Президент «Ювентуса» признал, что хотел пригласить Гвардиолу

Президент "Ювентуса" Андреа Аньелли признался, что действующие чемпионы Серии А задумывались над тем, чтобы однажды пригласить на пост Хосепа Гвардиолу, но завлечь его будет трудно.
Bobsoccer 13:45
Происшествия

В Одессе женщину убило упавшим деревом

РИА Новости 08:24
Политика

Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
РИА Новости 13:41
Политика

Стало известно, что Путин подарил Трампу в 2018 году

Отмечается, что президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу набор из 12 серебряных монет, посвященных чемпионату мира по футболу в России.
Вечерняя Москва 12:13
Политика

Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины

Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
РИА Новости 08:35
Общество

ВОЗ призвала готовиться к пандемии коронавируса

Нужно подготовиться к возможной пандемии коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на странице ВОЗ в "Твиттер" Чиновник добавил, что универсального лекарства от вируса нет.
Вести.Ru 12:36
Армия и оружие

National Interest назвал странным калибр российских патронов

Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
РБК 03:21
Космос

Компания Blue Origin открывает новый завод по производству ракетных двигателей в Алабаме

Завод по производству двигателей открылся в Хантсвилле, также известном как «Ракетный город», 17 февраля.
V-kosmose.com вчера в 12:25
Авто

LADA Granta получила мощный мотор и подорожала

Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.
Новые автомобили вчера в 10:53
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное