Экономика

РБКРБКАмериканские индексы упали из-за угрозы пандемии

Падение индексов вызвала угроза пандемии.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов из-за опасений относительно коронавируса

ТАСС16:51

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

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Биржи США закрылись в «красной зоне» на опасениях вокруг коронавируса

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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

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Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Газета.Ru09:57

Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБК09:48
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Кино

Якутская кинокомпания представила свои фильмы на европейском кинорынке

Якутская кинокомпания ART Doydu представила свои фильмы на крупнейшем европейском кинорынке (EFM) в рамках Берлинского кинофестиваля, который проходит с 20 по 27 февраля, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на официальную страницу кинокомпании.
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Видео Потапа и Насти Каменских возмутило пользователей Сети

Пользователей Сети возмутило поведение звезд в видеоролике.
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Россиян предупредили о необычно высокой температуре на этой неделе

В Москве и некоторых российских регионах ожидается нетипичная для времени года высокая температура воздуха.
Газета.Ru 02:34
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Камеры последнего флагмана Samsung и iPhone 11 Pro Max сравнили

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В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

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Британский боксер Фьюри во время боя рассек Уайлдеру ухо

Британский боксер Тайсон Фьюри рассек ухо американцу Деонтею Уайлдеру во время поединка.
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Технологии

Замдиректора МЦСТ: в планах компании обеспечить поддержку разработчиков

Наращивание патентного портфеля и ресурсов для поддержки программистов-энтузиастов позволит обеспечить успешное развитие программной экосистемы для разработок компании, поделился планами на ближайшее будущее заместитель директора АО «МЦСТ» (разработчик отечественных вычислительных комплексов) Константин Трушкин, 24 февраля сообщает ИА Красная Весна.
Красная весна 04:18
Происшествия

Боксер Сергей Ковалев был арестован в США за вождение в нетрезвом виде

Вести.Ru 13:10
Футбол

«Рубин» расторг контракт с Башкировым

«Рубин» объявил о прекращении трудовых отношений с полузащитником Евгением Башкировым.
Bookmaker-ratings.ru 10:39
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«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве

Российская газета 22 февраля в 08:38
Единоборства

Хукер одолел Фелдера на турнире UFC Fight Night 168

Дэн Хукер одолел Пола Фелдера на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 168.
Газета.Ru 22 февраля в 22:00
Футбол

В Великобритании детям до 12 лет запретили играть головой

Три из четырех стран Великобритании: Англия, Шотландия и Северная Ирландия запретили детям до 12 лет отрабатывать удары головой.
Спорт день за днем 09:54
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса 09:10
Политика

Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем.
РБК 19:30
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

"Ливерпуль" одержал победу над "Вест Хэм Юнайтед" в матче 27-го тура Английской премьер-лиге (АПЛ).
Газета.Ru 17:00
Наука

Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas

Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.
REGNUM 10:40
Общество

Посол Китая в России рассказал о вакцине против коронавируса

Власти Китая уверены, что в ближайшее время эпидемия Covid-19 закончится, сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
РИА Новости 03:53
Общество

Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.
Российская газета вчера в 21:39
Происшествия

В России более 70 ТЦ не работает из-за нарушений пожарной безопасности

В России 74 торгово-развлекательных центра (ТРЦ) приостановили работу из-за грубых нарушений пожарной безопасности, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.
Коммерсантъ 01:49
Происшествия

В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
REGNUM вчера в 04:22
Армия и оружие

Министры обороны Турции и Великобритании обсудили ситуацию в Идлибе

Министры обороны Турции и Великобритании Хулуси Акар и Бен Уоллес в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
RT на русском 20:10
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Общество

В Венеции из-за коронавируса отменили карнавал

В Венеции из-за коронавируса отменили ежегодный карнавал. Решение властей опубликовала "Российская газета".
Клопс вчера в 10:21
Происшествия

В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.
РИА Новости вчера в 22:23
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения об ударах ВКС России в Идлибе

Минобороны РФ назвало вбросом сообщения о нанесении Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ ударов по населенным пунктам Кансафра и Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб в понедельник.
ТАСС 14:48
Политика

США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ

Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.
РБК 19:50
Армия и оружие

США, Канада и Норвегия выполнят наблюдательный полет над Россией

РИА Новости 16:07
Экономика

Средний чек россиян за один поход в магазин стал меньше почти на 11%

Средний чек россиян за один поход в магазин в январе 2020 года уменьшился на 10,9% по сравнению с декабрем прошлого года.
Газета.Ru 19:53
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.
REGNUM вчера в 12:52
Технологии

Tele2 купила разработчика биллинговых систем

Владелец венчурного фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко сообщил «Ведомостям», что компания «ТД медиа», принадлежащая фонду, продала «Т2 РТК холдингу» (оператор связи, работает под торговой маркой Tele2) 100% акций разработчика биллинговых систем НПФ «Беркут».
Ведомости 15:42
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