Кино Якутская кинокомпания представила свои фильмы на европейском кинорынке Якутская кинокомпания ART Doydu представила свои фильмы на крупнейшем европейском кинорынке (EFM) в рамках Берлинского кинофестиваля, который проходит с 20 по 27 февраля, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на официальную страницу кинокомпании.

Технологии Замдиректора МЦСТ: в планах компании обеспечить поддержку разработчиков Наращивание патентного портфеля и ресурсов для поддержки программистов-энтузиастов позволит обеспечить успешное развитие программной экосистемы для разработок компании, поделился планами на ближайшее будущее заместитель директора АО «МЦСТ» (разработчик отечественных вычислительных комплексов) Константин Трушкин, 24 февраля сообщает ИА Красная Весна.

Наука Учёные разработали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas Нидерландские учёные опробовали новый метод генетического редактирования CRISPR-Cas, который может исправлять ДНК без разрезания дефектных участков, и убедились в эффективности и безопасности данного метода.

Общество Зарубежные метеорологи объяснили аномально теплую зиму Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал о причинах аномально теплой погоды в России этой зимой.

Общество В Совфеде объяснили изменение размера пенсии Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Происшествия В Китае число жертв коронавируса достигло 2592 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Политика США могут выдворить журналистов КНР из-за ситуации вокруг статьи WSJ Власти США рассматривают возможность выдворения из страны китайских журналистов в ответ на лишение Пекином аккредитации трех репортеров газеты The Wall Street Journal.

Происшествия Число пострадавших при землетрясении в Турции достигло 50 Ранее сообщалось, что в результате землетрясения на границе с Ираном по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.