Политика Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.

Спорт России приписали попытки организовать для Украины проблемы с WADA 9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования.

Культура Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077 Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.

Общество Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.

Общество Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.

Политика США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции Чиновник в интервью изданию подчеркнул, что президент США Дональд Трамп планирует ужесточить меры против нефтяной отрасли страны, а также против некоторых физических лиц.

Политика Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Энергетика «Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Шоу-бизнес Пелагея рассказала о жизни после развода Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Музыка Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020» РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.

Политика В Киеве прошли обыски на предприятии «Украинская бронетехника» Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" по делу о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гаджеты Huawei P40 первым получит EMUI 10.1 Источники утверждают, что смартфоны Huawei P40, которые должны представить через месяц, станут первыми устройствами, которые из коробки будут работать под управлением EMUI 10.1.