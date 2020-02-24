Экономика
РБКАмериканские индексы упали из-за угрозы пандемии
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Футбол
Херард Пике: «Между Месси и Марадоной выберу Лео»
Защитник «Барселоны» Херард Пике сравнил нападающих Диего Марадону и Лионеля Месси накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонцами и «Наполи».
Музыка
10-летнюю сибирячку назвали «зверюгой» на шоу «Голос. Дети»
Первой выступила 10-летняя Варвара Глухова, исполнившая песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши». К девочке повернулись все судьи.
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2,5 тыс. человек
Количество жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 150 человек, сообщил Комитет здравоохранения страны.
Политика
Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
Спорт
России приписали попытки организовать для Украины проблемы с WADA
9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования.
Общество
Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
Культура
Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077
Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.
Хоккей
Хоккеист Александр Овечкин станет отцом во второй раз
34-летний хоккеист Александр Овечкин через несколько месяцев станет отцом во второй раз.
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут
Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Общество
Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании
Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Музыка
Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении
Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
Футбол
СМИ: Имбула предпочел перейти в «Сочи», а не в «Локомотив»
Ранее появилась информация, что конголезец посещал Москву и встречался с руководством «Локомотива» для переговоров, однако затем он предпочел вариант с «Сочи».
Гаджеты
Обзор ноутбука Honor MagicBook 14: резвый ультрабук за небольшие деньги
Honor MagicBook 14 — уже второе поколение ультрабуков в линейке бренда.
Политика
США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции
Чиновник в интервью изданию подчеркнул, что президент США Дональд Трамп планирует ужесточить меры против нефтяной отрасли страны, а также против некоторых физических лиц.
Политика
Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма
Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Екатерины Климовой пришла на бал со своим парнем
Для школьного бала Лиза выбрала серебристое платье с пышной юбкой. А ее парень был одет в классический костюм черного цвета.
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
Политика
В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы
Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой относительно обвинений во «вмешательстве» в избирательный процесс в США, несмотря на неоднократные предложения российской стороны.
Армия и оружие
Neue Zürcher Zeitung: Эрдоган подвергает себя большому риску из-за Идлиба
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган знает, что подвергает себя очень большому риску в борьбе за сирийскую провинцию Идлиб.
Экономика
Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП
Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
Шоу-бизнес
Пелагея рассказала о жизни после развода
Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Баскетбол
Евролига. «Реал» обыграл «Панатинаикос»
Сегодня в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги испанский «Реал» обыграл греческий «Панатинаикос».
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Политика
В Киеве прошли обыски на предприятии «Украинская бронетехника»
Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" по делу о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Гаджеты
Huawei P40 первым получит EMUI 10.1
Источники утверждают, что смартфоны Huawei P40, которые должны представить через месяц, станут первыми устройствами, которые из коробки будут работать под управлением EMUI 10.1.
Космос
На Байконур доставлены два спутника серии «Экспресс»
Спутники выполнены на базе платформы «Экспресс-1000НМ», отличающейся от предыдущих платформ этой серии улучшенной системой терморегулирования и более эффективными солнечными батареями.
Футбол