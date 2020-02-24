Экономика

РБКРБКАмериканские индексы упали из-за угрозы пандемии

Падение индексов вызвала угроза пандемии.
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Фондовые торги в США закрылись падением индексов из-за опасений относительно коронавируса

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Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

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Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

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Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

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Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

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Херард Пике: «Между Месси и Марадоной выберу Лео»

Защитник «Барселоны» Херард Пике сравнил нападающих Диего Марадону и Лионеля Месси накануне матча 1/8 финала Лиги чемпионов между каталонцами и «Наполи».
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10-летнюю сибирячку назвали «зверюгой» на шоу «Голос. Дети»

Первой выступила 10-летняя Варвара Глухова, исполнившая песню «Мама, я танцую» группы «#2Маши». К девочке повернулись все судьи.
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Количество жертв коронавируса в Китае превысило 2,5 тыс. человек

Количество жертв коронавируса в Китае за сутки увеличилось на 150 человек, сообщил Комитет здравоохранения страны.
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Белый дом назвал сообщения о «вмешательстве» России в выборы абсурдом

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли назвал новости с последнего брифинга разведслужб по "вмешательству" России в американские выборы абсурдом и желанием демократов навредить президенту США Дональду Трампу.
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России приписали попытки организовать для Украины проблемы с WADA

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года, а также запретил стране проводить такие соревнования.
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Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса

Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
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Культура

Граймс рассказала о своей роли певицы-киборга в Cyberpunk 2077

Певица Граймс в прямом эфире подробно рассказала о персонаже Lizzy Wizzy (Лиззи Уиззи) грядущей видеоигры Cyberpunk 2077, которая выйдет уже в этом сентябре.
Афиша Daily 05:37
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Власти начинают строительство трассы из Краснодара к Крымскому мосту

Ведомости 16:08
Хоккей

Хоккеист Александр Овечкин станет отцом во второй раз

34-летний хоккеист Александр Овечкин через несколько месяцев станет отцом во второй раз.
Летидор 14:39
Общество

Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
РБК 05:43
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно изменило маршрут

Принадлежащее «Газпрому» судно «Академик Черский», которое, по словам министра энергетики Александра Новака, может быть использовано для прокладки труб «Северного потока-2», сменило пункт назначения.
Коммерсантъ 09:49
Общество

Суд присяжных признал Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в изнасиловании и сексуальных действиях преступного характера по двум пунктам обвинения из пяти.
Газета.Ru 13:12
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости 22 февраля в 16:56
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СМИ: Имбула предпочел перейти в «Сочи», а не в «Локомотив»

Ранее появилась информация, что конголезец посещал Москву и встречался с руководством «Локомотива» для переговоров, однако затем он предпочел вариант с «Сочи».
Матч ТВ 15:00
Гаджеты

Обзор ноутбука Honor MagicBook 14: резвый ультрабук за небольшие деньги

Honor MagicBook 14 — уже второе поколение ультрабуков в линейке бренда.
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Политика

США планируют ввести против Венесуэлы новые санкции

Чиновник в интервью изданию подчеркнул, что президент США Дональд Трамп планирует ужесточить меры против нефтяной отрасли страны, а также против некоторых физических лиц.
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Политика

Украина раскрыла число получивших биометрический паспорт жителей Крыма

Свыше 950 тысяч человек, зарегистрированных на территории ДНР и ЛНР, получили биометрический паспорт для выезда за границу, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.
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Футбол

Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»

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17-летняя дочь Екатерины Климовой пришла на бал со своим парнем

Для школьного бала Лиза выбрала серебристое платье с пышной юбкой. А ее парень был одет в классический костюм черного цвета.
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Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

В январе украинские власти обязали "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой будет привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
РИА Новости 15:27
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В МИД России отметили отказ США обсуждать «вмешательство» в выборы

Вашингтон отказывается от переговоров с Москвой относительно обвинений во «вмешательстве» в избирательный процесс в США, несмотря на неоднократные предложения российской стороны.
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Армия и оружие

Neue Zürcher Zeitung: Эрдоган подвергает себя большому риску из-за Идлиба

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган знает, что подвергает себя очень большому риску в борьбе за сирийскую провинцию Идлиб.
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Экономика

Власти впервые раскрыли объем соглашений в рамках ГЧП

Минэкономразвития впервые обнародовало статистику сферы государственно-частного партнерства (ГЧП) в России.
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Шоу-бизнес

Пелагея рассказала о жизни после развода

Певица Пелагея рассказала о жизни после развода с хоккеистом сборной России Иваном Телегиным в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
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Евролига. «Реал» обыграл «Панатинаикос»

Сегодня в рамках 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги испанский «Реал» обыграл греческий «Панатинаикос».
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Музыка

Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»

РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
РЕН ТВ вчера в 08:06
Политика

В Киеве прошли обыски на предприятии «Украинская бронетехника»

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника" по делу о мошенничестве, сообщает интернет-издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 17:00
Гаджеты

Huawei P40 первым получит EMUI 10.1

Источники утверждают, что смартфоны Huawei P40, которые должны представить через месяц, станут первыми устройствами, которые из коробки будут работать под управлением EMUI 10.1.
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На Байконур доставлены два спутника серии «Экспресс»

Спутники выполнены на базе платформы «Экспресс-1000НМ», отличающейся от предыдущих платформ этой серии улучшенной системой терморегулирования и более эффективными солнечными батареями.
REGNUM 21 февраля в 23:32
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«Барселона» разгромила «Эйбар», Месси оформил покер

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