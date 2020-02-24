Экономика

РБКРБКАмериканские индексы упали из-за угрозы пандемии

Падение индексов вызвала угроза пандемии.
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Американские индексы упали из-за угрозы пандемии

РБК09:48

Dow Jones потерял более 800 пунктов на фоне распространения нового коронавируса

ТАСС10:26

Биржи США падают в пределах 3% на опасениях вокруг коронавируса

ПРАЙМ10:01

Биржевые индексы рухнули из-за коронавируса

Газета.Ru09:57

Вслед за европейскими рынками падением открылись и американские биржи. Все боятся коронавируса

Фонтанка.Ру11:12

Мировые рынки пребывают на пессимистичной волне

Finam.Ru04:30

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Ведомости11:49
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 12:31, Ашберн
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
RT на русском 12:08
Политика

Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»

РИА Новости 11:16
Наука

Приморские ученые создали «таблетки» для АЭС

Ученые Института химии Дальневосточного отделения РАН опробовали новый способ производства ядерного топлива для АЭС, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "РГ".
ВЕСТИ: Приморье 21 февраля в 22:13
Политика

Киев выплатит освобожденным из плена в Донбассе по 100 тысяч гривен

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч (почти 4,1 тысячи долларов по курсу нацбанка) денежной помощи", — говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Pravda.Ru 10:16
Киберспорт

Любители игры PUBG продолжают негодовать из-за багов

Очевидно, что самой распрастранённой причиной является обилие багов, вылетов и читеров в игре.
ITZine.ru 07:48
Общество

Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая

Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
Гаджеты

Работу новой iOS 14 показали на iPhone 11 Pro Max

Сетевой информатор Бен Гескин (Ben Geskin) выложил в интернет видео, на котором продемонстрировал раннюю внутреннюю тестовую сборку iOS 14 на iPhone 11 Pro Max.
Live24 02:58
Происшествия

В Одессе женщина погибла из-за падения дерева

Как говорится на сайте ведомства, дерево на улице Нежинской было повалено сильным ветром. Серьезные травмы получила 69-летняя женщина.
Известия 10:31
Армия и оружие

Призрак «Берты»: США показали первый эскиз суперпушки

В Сети появилось первые изображения сверхдальнего артиллерийского орудия SLRC (Strategic Long Range Cannon), разрабатываемого исследовательской лабораторией армии США.
Российская газета вчера в 03:47
Общество

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс 12:13
Кино

Украинская комедия о «героях АТО» провалилась в прокате

Экономика сегодня вчера в 10:00
Общество

С 1 марта в наземном транспорте Москвы отключат Wi-Fi

С 1 марта в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях Москвы будет временно отключен Wi-Fi.
Газета.Ru 03:14
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Гаджеты

Компания Realme официально представила флагман Realme X50 Pro 5G

Компания Realme сегодня, 24 февраля, официально представила смартфон Realme X50 5G.
Что происходит 09:02
Политика

Украинский закон о госязыке хотят пересмотреть

По словам Ткаченко, действующий закон о государственном языке несет "много рисков" для общества.
Вести.Ru 11:30
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью

Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Экспресс газета 22 февраля в 03:27
Происшествия

На карнавале в Германии автомобиль въехал в толпу

Тревожные новости приходят из немецкого городка Фолькмарсен (федеральная земля Гессен), где водитель легкового автомобиля наехал на участников традиционного карнавала в "Розовый понедельник", предваряющий страстной период перед Пасхой.
Российская газета 10:18
Хоккей

«Рейнджерс» продлили контракт с Крайдером на семь лет

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер подписал новый контракт с клубом, сообщается на официальном сайте.
Спорт-Экспресс 12:03
Происшествия

Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

В станице Кривянская Ростовской области умер четырехлетний мальчик, который пытался порадовать своего отца, сделав ему подарок ко Дню защитника Отечества.
Вести.Ru 09:19
Музыка

Матвиенко рассказал, кто достоин представлять Россию на Евровидении

Продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить от России на "Евровидение-2020" группу "Фабрика".
РИА Новости 22 февраля в 16:56
Общество

В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США

Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
REGNUM вчера в 22:51
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака

Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся после восьми лет брака И Павел, и Агата неоднократно говорили, что между ними кипят "итальянские страсти".
Вокруг ТВ 02:37
Гаджеты

Intel покоряет рынок 5G с помощью ряда новых чипов

Новый продукт дополняет собой обширный портфель чипов Intel для сетевых окружений и представляет собой основу для рынка базовых станций.
3DNews 09:00
Гаджеты

Sony представила флагманский смартфон Xperia 1 II с 5G

Коммерсантъ 09:11
Общество

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Коммерсантъ 03:07
Общество

В Китае разработали вакцину от коронавируса

Посол Китайской народной республики (КНР) в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что в Китае разработали вакцину, позволяющую сформировать иммунитет к коронавирусу.
Газета.Ru 11:23
Армия и оружие

В Сербию доставлена первая партия российских комплексов «Панцирь-С1»

Аргументы и Факты 22 февраля в 11:27
Космос

Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку

Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
N+1 08:31
Общество

Сын Порошенко поднялся на сцену к Face под крики «русские в Лондоне»

Молодой человек, похожий на сына бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаила, вышел на сцену к российскому рэперу Face (Иван Дремин) под крики «русские в Лондоне».
Lenta.ru 09:09
Экономика

Банки обменяются данными о подозрительных переводах в СБП

Банки обменяются данными о подозрительных переводах в Системе быстрых платежей (СНБ).
Деловое.ТВ 08:54
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