Финансы
Finam.RuАмериканские индексы в небольшом плюсе
Во вторник, 14 января, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют незначительное повышение, при этом S&P 500 и Nasdaq периодически заходят в "красную зону".
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Политика
Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире
В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Политика
Правительство России ушло в отставку
Кино
Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW
На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
Здоровье
В поликлиниках Сахалина намерены ликвидировать очереди
В поликлиниках Сахалинской области намерены ликвидировать очереди.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Общество
Из правительства Сахалина уволилась министр финансов
Министр финансов Сахалинской области Анна Харченко уволилась из регионального правительства в связи с переходом на работу в правительство Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.
Футбол
Шкурин рассказал, почему не познакомился с игроками ЦСКА
Белорусский новичок ЦСКА Илья Шкурин признался, что ещё не успел познакомиться со своими одноклубниками.
Кино
Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные
Фильм "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли вновь возглавил российский прокат. За минувшие четыре дня он собрал 416,7 млн рублей.
Общество
РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус»
РЖД намерено закупить пятнадцать тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус» на один миллиард рублей.
Армия и оружие
75 лет назад началась Восточно-Прусская операция
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политика
Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части
Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Здоровье
Каждый сахалинец может бесплатно провериться на рак легких
В Сахалинской области в новом году продолжается кампания по выявлению рака легкого.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Здоровье
В КНР описали симптомы вируса нового типа
Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
Политика
Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»
Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Политика
В Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов
Соединённые Штаты сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов, заявил 16 января вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
Футбол
Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году
Культура
В Париже пройдёт выставка картин Бритни Спирс
Политика
Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ
Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Политика
Отставка правительства Медведева застала Госдеп врасплох
Госдепартамент США пока не смог сформировать позицию по вопросу отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Армия и оружие
Начальники генштабов Украины и США обсудили безопасность в Европе
Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли обсудили во вторник в Брюсселе ситуацию с безопасностью в Европе, сообщает пресс-служба КНШ.
Наука