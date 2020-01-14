Финансы

Finam.RuFinam.RuАмериканские индексы в небольшом плюсе

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Во вторник, 14 января, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют незначительное повышение, при этом S&P 500 и Nasdaq периодически заходят в "красную зону".
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Политика

Экономист предсказал кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьера в прямом эфире

В семь вечера 15 января появилась информация о том, что Владимир Путин выдвинул кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра РФ.
Комсомольская правда 12:59
Политика

Правительство России ушло в отставку

RT на русском 08:32
Кино

Эзра Миллер появился в роли Флэша в сериале канала CW

На экране появились разнообразные версии знакомых героев, но самым неожиданным стало камео Эзры Миллера в роли Флэша, который столкнулся с Флэшем в исполнении Гранта Гастина.
КиноПоиск 03:10
Здоровье

В поликлиниках Сахалина намерены ликвидировать очереди

В поликлиниках Сахалинской области намерены ликвидировать очереди.
EastRussia 10:15
Политика

Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

Рамзан Кадыров временно не сможет исполнять обязанности руководителя Чечни.
Российская газета 12:12
Армия и оружие

Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным

На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
RT на русском 10:46
Гаджеты

Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году

Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
ФАН 13 января в 03:16
Общество

Из правительства Сахалина уволилась министр финансов

Министр финансов Сахалинской области Анна Харченко уволилась из регионального правительства в связи с переходом на работу в правительство Приморья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве области.
REGNUM 01:51
Футбол

Шкурин рассказал, почему не познакомился с игроками ЦСКА

Белорусский новичок ЦСКА Илья Шкурин признался, что ещё не успел познакомиться со своими одноклубниками.
RT на русском 19:37
Кино

Фильм «Холоп» вновь возглавил российский прокат в выходные

Фильм "Холоп" с Милошем Биковичем в главной роли вновь возглавил российский прокат. За минувшие четыре дня он собрал 416,7 млн рублей.
Piter.tv 13 января в 01:39
Общество

РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус»

РЖД намерено закупить пятнадцать тысяч компьютеров с российским процессором «Эльбрус» на один миллиард рублей.
ФАН вчера в 16:22
Армия и оружие

75 лет назад началась Восточно-Прусская операция

Газета.Ru 13 января в 00:50
Политика

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости 07:31
Политика

Пушков рассказал о желании Польши разделить РФ на три части

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал о давнем желании Польши поделить Россию на три части.
Российская газета 18:36
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform 13:07
Здоровье

Каждый сахалинец может бесплатно провериться на рак легких

В Сахалинской области в новом году продолжается кампания по выявлению рака легкого.
Сахалин.Инфо 04:45
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в фильме о Джеймсе Бонде

Накануне.Ru вчера в 18:05
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru 06:25
Энергетика

Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти

Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Народные новости вчера в 20:09
Здоровье

В КНР описали симптомы вируса нового типа

Китайские специалисты описали симптомы, вызываемые коронавирусом ранее неизвестного типа.
Московский Комсомолец 05:35
Политика

Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего»

Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.
Московский Комсомолец 13:56
Общество

Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

РБК 04:19
Политика

В Китае оценили исключение из списка валютных манипуляторов

Соединённые Штаты сделали правильный выбор, исключив Китай из списка валютных манипуляторов, заявил 16 января вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.
REGNUM 19:16
Футбол

Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году

Gazeta.SPb 13:19
Культура

В Париже пройдёт выставка картин Бритни Спирс

News.ru вчера в 05:26
Политика

Вассерман связал отставку правительства России с необходимостью экономических реформ

Российский политолог Анатолий Вассерман заявил, что отставка правительства России продиктована действиями экономического блока команды исполняющего обязанности премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, которые не подходят для решения задач, которые озвучил президент России Владимир Путин.
Народные новости 17:51
Политика

Отставка правительства Медведева застала Госдеп врасплох

Госдепартамент США пока не смог сформировать позицию по вопросу отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым.
Ридус 19:04
Политика

В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
РИА Новости 15:05
Армия и оружие

Начальники генштабов Украины и США обсудили безопасность в Европе

Начальник генерального штаба Украины Руслан Хомчак и председатель объединенного комитета начальников штабов (КНШ) ВС США Марк Милли обсудили во вторник в Брюсселе ситуацию с безопасностью в Европе, сообщает пресс-служба КНШ.
РИА Новости вчера в 13:43
Наука

Назван способ убить неуязвимых тихоходок

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