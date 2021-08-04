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Американские индексы в основном снижаются на статистике по рынку труда страны

Котировки акций Nikola Corp. выросли на 3,8% после падения на 8,7% днем ранее на фоне ухудшения компанией прогноза поставок на 2021 года.
Финмаркет
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле вырос до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду.
Финмаркет
Рыночная стоимость Occidental Petroleum Corp. уменьшилась на 2,8%. Американский сланцевый производитель сократил чистый убыток во 2-м квартале 2021 года в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть и газ.
Финмаркет
По оценкам аналитиков, опрошенных MarketWatch, число рабочих мест в экономике США в прошлом месяце увеличилось на 845 тыс., а уровень безработицы снизился с 5,9% до 5,7%.
Финмаркет

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