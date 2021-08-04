Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июле вырос до рекордных 64,1 пункта с 60,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду.
Рыночная стоимость Occidental Petroleum Corp. уменьшилась на 2,8%. Американский сланцевый производитель сократил чистый убыток во 2-м квартале 2021 года в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом на фоне подъема цен на нефть и газ.
Консул Эстонии в Санкт-Петербурге Март Лятте, которого задерживали в начале июля при получении закрытой информации от гражданина России, интересовался сведениями о российских планах в Арктике, сообщает Федеральная служба безопасности.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход опытно-конструкторских работ по изготовлению нового тяжелого беспилотного летательного аппарата "Охотник" во время посещения Новосибирского авиационного завода (НАЗ).