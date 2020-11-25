Проект нового регламента МВД по сдачи экзаменов на права устанавливает перечень из 15 грубых ошибок, при совершении которых тестирование будет прекращаться, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
Американские и румынские военные провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море, причем две установки M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) были всего на несколько часов переброшены с авиабазы Рамштайн в Германии и сразу же после стрельб отбыли обратно.
В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о продлении ареста для бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого обвиняют в двух убийствах и организации покушения на убийство.
Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Викулов рассказал в интервью радио Sputnik о наличии групп людей, которые оттягивают выход страны на плато по коронавирусу.
Из-за сложной конъюнктуры отложили запуск запланированных проектов или сократили их финансирование 48% респондентов, заморозили текущие инвестиции на неопределенный срок 5%. Порядка четверти компаний химической отрасли сократили персонал, однако на значительные увольнения пошли лишь 2% предприятий, следует из опроса.