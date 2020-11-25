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Финмаркет

Американские индексы выросли на 1,3-1,6%, Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы

Росбалт
DP.RU
ПРАЙМ
Экономика сегодня
Финансовая газета
ФАН
Газета.Ru
Фондовый рынок США вырос по итогам торгов во вторник, при этом индексы Dow Jones и S & P 500 обновили рекордные максимумы.В источнике
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Финмаркет

Американские индексы выросли на 1,3-1,6%, Dow Jones и S&P 500 обновили максимумы

Финмаркет00:20
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Фондовые индексы США растут благодаря Трампу и Байдену

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Уолл-стрит продолжила рост на ожиданиях передачи власти Байдену

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Индексы в Нью-Йорке выросли на ожиданиях быстрой процедуры передачи власти Байдену

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Индекс Dow впервые в истории закрылся выше 30 000 пунктов

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Индексы на бирже Нью-Йорка растут на фоне новостей о вакцине от COVID-19

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ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»

Американский эсминец «Джон Маккейн» не нарушал водных границ России в Японском море, так как район инцидента не относится к российским внутренним водам, заявили в пресс-службе Седьмого флота ВМС США.
ВМС США отвергли нарушение границы России эсминцем «Джон Маккейн»
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МВД предложило изменить регламент сдачи экзамена на права

Проект нового регламента МВД по сдачи экзаменов на права устанавливает перечень из 15 грубых ошибок, при совершении которых тестирование будет прекращаться, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.
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Сверхплотную воду при низких температурах получили в университете Нью-Йорка

Ученые не планируют останавливаться в исследовании и будут получать множество разных форм воды, кроме того, они хотят установить полезное практическое применение данным полученным свойствам воды.
SM Newsвчера в 07:04

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Белый дом разрешил предоставлять кандидату в президенты США от демократов Джо Байдену ежедневные секретные отчеты, которые составляют для главы государства американские разведслужбы.
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Инфекционист назвал мешающих выходу на плато по коронавирусу людей

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Из-за сложной конъюнктуры отложили запуск запланированных проектов или сократили их финансирование 48% респондентов, заморозили текущие инвестиции на неопределенный срок 5%. Порядка четверти компаний химической отрасли сократили персонал, однако на значительные увольнения пошли лишь 2% предприятий, следует из опроса.
Телеканал 360°19:11