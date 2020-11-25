США и Румыния провели совместные ракетные стрельбы вблизи Крыма

Американские и румынские военные провели совместные стрельбы из реактивных систем залпового огня по целям на Черном море, причем две установки M142 High Mobility Artillery Rocket (HIMARS) были всего на несколько часов переброшены с авиабазы Рамштайн в Германии и сразу же после стрельб отбыли обратно.