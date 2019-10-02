Финансы
РБКАмериканские индексы выросли после двухдневного падения
Японский индекс Nikkei 225 к середине торгов вырос на 0,03%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,54%, а южнокорейский Kospi почти нейтрален на уровне 0,02%. Сегодня биржи Китая закрыты в связи с празднованием юбилея образования КНР.
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Футбол
«Уфа» призвала Егорова подать в отставку
Александр Егоров является главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС).
Интернет
В WhatsApp обнаружили способ читать чужую переписку
В версии мессенджера WhatsApp для операционной системы Android существует уязвимость, позволяющая получить доступ к устройству с помощью изображений в формате GIF.
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Происшествия
В Тольятти при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
Тело 17-летней студентки обнаружили в квартире в подмосковном Домодедово, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Политика
Телеведущего Соловьева, оскорбившего слушателя, высмеяли в стихах
Журналист Максим Шевченко написал стихотворение, посвященное конфликту телеведущего Владимира Соловьева со слушателем из Казани, которого он назвал «мразью» в прямом эфире радиостанции «Вести FM».
Музыка
В Новокузнецке на концерте Ольги Бузовой произошла давка
2 октября состоялся концерт Ольги Бузовой в Новокузнецке.
Общество
В Риге марш за русскоязычное образование собрал тысячи человек
Шествие собрало порядка 4 тыс. человек, рассказал сопредседатель правления Русского союза Латвии (РСЛ) Мирослав Митрофанов.
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
Здоровье
Какая рыба защитит от диабета и инсульта, рассказали эксперты
Эксперты рассказали, что такая рыба, как минтай, защитит от диабета и инсульта.
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
Происшествия
В Ростове гражданских активистов отправили в колонию строгого режима
В пятицу, 4 октября, Ростовский областной суд приговорил Яна Сидорова и Владислава Мордасова к 6,6 годам и к 6,7 годам соответственно в колонии строгого режима.
Политика
Microsoft обвинила хакеров Ирана в атаке на кандидата в президенты США
Корпорация Microsoft заявила, что хакеры попытались взломать аккаунты, связанные с одним из кандидатов в президенты США.
Происшествия
Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск
Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.
Футбол
Чемпион мира Хеведес оценил красоту московского метрополитена
Защитник московского "Локомотива" Бенедикт Хеведес оценил красоту московского метрополитена.
Недвижимость
Аренда однокомнатных квартир в России подорожала до уровня 2014 года
В сравнении со вторым кварталом стоимость найма однушек выросла на 1,2% (15694 руб.) По подсчетам аналитиков портала, текущая стоимость найма однокомнатных квартир приблизилась к уровню 2014 года, когда снять ее в среднем по России стоило 16046 руб. в месяц (это рекордный показатель за всю историю наблюдений).
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Театры
Худруком «Ленкома» после смерти Марка Захарова стал Марк Варшавер
Стало известно, что после смерти бессменного худрука Марка Захарова столичный театр «Ленком» возглавил сотрудник культурного учреждения Марк Варшавер.
Общество
Циклон принесет похолодание в европейскую часть России
Свое влияние циклон распространит и на юг европейской части России — начнутся сильные дожди, в некоторых регионах возможен град.
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
Энергетика
Украину — беднейшую страну Европы — переводят на рыночные цены на газ
На Украине эксперты обсуждают заявление министра финансов страны Оксаны Маркаровой о том, что ее ведомство и правительство в целом выступают за введение рыночных цен на энергоресурсы, в частности газ.
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк вернулась в соцсети после долгого молчания
Уже месяц вся страна переживает за здоровье Анастасии Заворотнюк.
Общество
Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты»
Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.
Политика
Иран не подтвердил данные о скором освобождении журналистки из России
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении задержанной журналистки Юлии Юзик, сообщил РБК пресс-атташе посольства России в стране Андрея Ганенко.