Финансы

РБКРБКАмериканские индексы выросли после двухдневного падения

Японский индекс Nikkei 225 к середине торгов вырос на 0,03%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,54%, а южнокорейский Kospi почти нейтрален на уровне 0,02%. Сегодня биржи Китая закрыты в связи с празднованием юбилея образования КНР.
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Индексы США выросли на 1,4% по итогам пятницы на статданных по безработице

ПРАЙМ16:50

Биржевые индексы США показывают худшее начало квартала с 2008 года

Коммерсантъвчера в 02:33

Фондовые торги в США завершились ростом после двух «негативных» дней

Росбалт02:10

Американские индексы выросли после двухдневного падения

РБК02:03

Мировой рынок рекордно упал

Lenta.ruвчера в 04:37

Фондовый рынок США снова растет после серьезного спада

REGNUM15:19

Биржевые индексы падают второй день

Газета.Ru02 октября в 16:55
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Армия и оружие

Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа

Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
РИА Новости 18:03
Кино

Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»

МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня 11:11
Политика

Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года

Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.
РЕН ТВ 19:22
Шоу-бизнес

Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»

Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Дни.ру 09:14
Политика

Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ

По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Российская газета 17:50
Политика

Зеленский заявил, что между Украиной и Белоруссией нет границ

РИА Новости 05:38
Происшествия

Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани

Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru 02:45
Политика

Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России

Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Общество

Картину-карикатуру на британский парламент Бэнкси продали за $12 млн

РБК вчера в 17:07
Единоборства

Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания

После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Чемпионат 19:51
Происшествия

Сына вице-президента МТС арестовали после погони

Известия вчера в 12:17
Армия и оружие

Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела

РИА Новости 09:49
Политика

Американская экоактивистка призвала есть детей

Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Известия 17:14
Футбол

Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ

Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Sport24.ru 16:18
Общество

Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман

25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Газета.Ru 06:42
Происшествия

Число погибших на протестах в Ираке увеличилось до 65, сообщают СМИ

РИА Новости 18:21
Спорт

Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка

RT на русском 16:58
Политика

Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии

Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Москва 24 вчера в 14:09
Экономика

Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет

Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Российская газета вчера в 01:14
Общество

Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста

ФедералПресс вчера в 02:53
Здоровье

В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.
Секрет фирмы 10:02
Гаджеты

Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate

Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
Planet Today 06:22
Политика

Депутат Рады обвинил Россию в перекрытии поставок угля на Украину

Депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец на своей официальной странице в социальной сети выступил с обвинениями России в перекрытии поставок энергетического угля через белорусский коридор.
News.ru 04:01
Политика

Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков

Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
ИА Новороссия 01:00
Политика

В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России

Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Газета.Ru 18:56
Происшествия

Экспертиза признала шамана Габышева невменяемым

Якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять дьявола из Кремля" и задержанного в Бурятии, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
Накануне.Ru 00:44
Наука

Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума

Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Общественное телевидение России вчера в 07:42
Гаджеты

Microsoft презентует новую ОС Windows 10X

Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.
OAnews 02 октября в 09:14
Политика

Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете

Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новости вчера в 13:37
Экономика

Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании

Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.
REGNUM 08:54
Как работают Яндекс.Новости?
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