Финансы
РБКАмериканские индексы выросли после двухдневного падения
Японский индекс Nikkei 225 к середине торгов вырос на 0,03%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,54%, а южнокорейский Kospi почти нейтрален на уровне 0,02%. Сегодня биржи Китая закрыты в связи с празднованием юбилея образования КНР.
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Армия и оружие
Израильская армия сообщила о пуске двух ракет из сектора Газа
Израильская армия заявила, что зафиксировала пуск двух ракет из сектора Газа, они не достигли территории Израиля.
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Политика
Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года
Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.
Шоу-бизнес
Шок: вдова Караченцова убита после бессовестного скандала в «Ленкоме»
Скандал с отменой вечера памяти Николая Караченкова в "Ленкоме", который должен был состояться 21 октября, разгорается все сильнее.
Политика
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
По словам дипломата, "Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее".
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Единоборства
Головкин и Деревянченко провели дуэль взглядов после взвешивания
После взвешивания спортсмены провели традиционную дуэль взглядов.
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
Политика
Американская экоактивистка призвала есть детей
Американская экоактивистка на встрече с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес заявила, что для спасения планеты недостаточно разбомбить Россию, чтобы решить климатические проблемы, нужно еще есть детей.
Футбол
Вратарь «Краснодара-3» забил победный гол на 94-й минуте в матче ПФЛ
Голкипер «Краснодара-3» Денис Адамов принес своей команде победу над «Интером» в матче ПФЛ.
Общество
Аронофски и Тарасова перестали скрывать роман
25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и 50-летний голливудский режиссер Даррен Аронофски впервые появились на мероприятии как пара, передает Spletnik.
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Политика
Путин оценил возможное размещение США ракет в Азии
Президент заявил, что причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) являются интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий.
Экономика
Россия выдаст триллион рублей международных займов в течение трех лет
Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал в 39,4 миллиарда долларов, из которых 15,8 миллиарда приходится на страны СНГ.
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
Здоровье
В США от курения вейпов заболело больше тысячи человек
Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил о выявлении неизвестной болезни, предположительно, вызываемой вейпами, у 1080 человек.
Гаджеты
Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate
Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
Политика
Депутат Рады обвинил Россию в перекрытии поставок угля на Украину
Депутат Верховной рады Украины Михаил Волынец на своей официальной странице в социальной сети выступил с обвинениями России в перекрытии поставок энергетического угля через белорусский коридор.
Политика
Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков
Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
Политика
В Польше обвинили США в выдумывании угроз от России
Соединенные Штаты придумали военную угрозу, которая якобы исходит со стороны России, пишет польский журналист Петр Панащук на портале Salon24.
Происшествия
Экспертиза признала шамана Габышева невменяемым
Якутского шамана Александра Габышева, шедшего в Москву "изгонять дьявола из Кремля" и задержанного в Бурятии, психолого-психиатрическая экспертиза признала невменяемым.
Наука
Искусственный интеллект поможет прочитать свитки Геркуланума
Читайте такжеУченые из Италии хотят включить генуэзские крепости Крыма в список ЮНЕСКО Суть метода, который хотят использовать исследователи, заключается в том, чтобы обучить искусственный интеллект расшифровывать снимки, полученные с использованием мощного рентгена.
Гаджеты
Microsoft презентует новую ОС Windows 10X
Сегодня, 2 октября компания Microsoft презентует свою новую операционную систему.
Политика
Путин призвал СМИ не выставлять Украину в невыгодном свете
Даже госканалы в России ведут независимую редакционную политику, но неправильно, если российские СМИ специально выставляют Украину в невыгодном свете, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Экономика
Новак оценил шансы на прокладку «Северного потока – 2» в водах Дании
Шансы на прокладку газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании сохраняются, хотя сроки рассмотрения заявки на строительство почти прошли.