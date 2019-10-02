Финансы

РБКРБКАмериканские индексы выросли после двухдневного падения

Японский индекс Nikkei 225 к середине торгов вырос на 0,03%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,54%, а южнокорейский Kospi почти нейтрален на уровне 0,02%. Сегодня биржи Китая закрыты в связи с празднованием юбилея образования КНР.
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Индексы США выросли на 1,4% по итогам пятницы на статданных по безработице

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Американские индексы выросли после двухдневного падения

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Фондовый рынок США снова растет после серьезного спада

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Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok

Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
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Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
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Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
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Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать

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