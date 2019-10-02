Финансы
РБКАмериканские индексы выросли после двухдневного падения
Японский индекс Nikkei 225 к середине торгов вырос на 0,03%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,54%, а южнокорейский Kospi почти нейтрален на уровне 0,02%. Сегодня биржи Китая закрыты в связи с празднованием юбилея образования КНР.
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
Фигурное катание
Медведева выиграла Shanghai Trophy
Газета.Ru 11:13
Политика
Путин призвал женщин совмещать семью и карьеру
Известия 12:40
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Футбол
Черчесов вызвал в сборную России еще двух футболистов
Pravda.Ru 07:50
Политика
Кремль прокомментировал присвоение Чемезову звания Героя России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, прокомментировал сообщение о присвоении главе Ростеха Сергею Чемезову звания Героя России, заявив, что соответствующий указ не публиковался.
Взгляд.ру 05:27
Происшествия
Суд арестовал имущество фигурантов дела Baring Vostok
Суд принял решение об аресте активов, в том числе квартир, подозреваемых по делу касательно инвестиционного фонда Baring Vostok.
RT на русском 16:13
Политика
В США предложили есть детей и бомбить РФ во имя планеты
В Соединенных Штатах активистка на встрече с демократом Александрой Окасио-Кортез призвала есть детей и бомбить Россию для того, чтобы спасти планету.
Газета.Ru 17:54
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК 09:05
Футбол
ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
РИА Новости вчера в 14:49
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 14:04
Происшествия
Пять человек погибли при крушении Ан-12 под Львовом
По факту крушения самолета начато расследование. Как сообщало ИА REGNUM, о жесткой посадке Ан-12 под Львовом стало известно утром 4 октября.
REGNUM 03:07
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru 04:50
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Политика
Выступление российской делегации в ПАСЕ попытались сорвать
Выступление главы российской делегации Петра Толстого в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) было прервано выкриками активиста о «террористической» России.
Телеканал 360° вчера в 12:25
Здоровье
Ученые назвали вызывающие диабет профессии
Люди некоторых профессий в три раза чаще рискуют заболеть диабетом второго типа.
Вечерняя Москва вчера в 15:30
Футбол
Сборная России по регби проиграла Ирландии на КМ в Японии
Сборная России потерпела поражение от Ирландии в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча завершилась со счётом 0:35.
RT на русском вчера в 08:12
Футбол
Арнольд Шварценеггер оценил Газпром Арену
Невские Новости 07:34
Энергетика
Минфин оценил последствия от падения цен на нефть до $10 за баррель
При самом неблагоприятном сценарии цены на нефть марки Urals опустятся до $10 за баррель и останутся на этом уровне в течение десяти лет.
РБК вчера в 22:30
Шоу-бизнес
«Ленком» отменил вечер памяти Николая Караченцова
Как пояснил директор театра Марк Варшавер, вечер памяти обязательно состоится, но в другой день, так как коллектив не хочет, чтобы концерт проходил, пока не прошло 40 дней со дня смерти Марка Захарова.
Культуромания вчера в 14:21
Спорт
Россиянин Акименко завоевал серебро в прыжках в высоту на ЧМ-2019
RT на русском 15:11
Общество
Карты развития ребенка в детских садах выявят трудных подростков
В России в детских садах появятся карты развития ребенка, которые помогут своевременно выявить негативный сценарий развития детей.
РЕН ТВ 21:26
Политика
Волкер рассказал Конгрессу США о лживости украинских политиков
Сообщается, что Волкер дал первые показания трем Комитетам Конгресса 3 октября в связи со скандалом, который возник после появления доклада спецагента ЦРУ о давлении американского президента на президента Украины Владимира Зеленского, с требованием провести расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.
ИА Новороссия 01:00
Шоу-бизнес
Певица Нюша возмущена упоминанием Егора Крида об их давнем романе
Звезду возмущают такие разговоры о минувших отношениях.
Территория новостей 10:00