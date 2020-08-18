Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РИА Новости
РИА Новости

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.В источнике
С чего всё началось
«Кремль опять вмешивается и пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны», — следует из совместного заявления
 председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.
Росбалт00:17
Подробнее о событии
Lenta.ru

В США раскритиковали возможную помощь Белоруссии от России

Lenta.ru23:54
ТАСС

Американские конгрессмены осудили «предложение» России о военной помощи Лукашенко

ТАСС18:16
URA.Ru

В США осудили желание РФ помочь Беларуси

URA.Ru22:29
Московский Комсомолец

Члены Палаты представителей США раскритиковали Россию за предложение помощи Белоруссии

Московский Комсомолец22:01
РИА Новости

Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

РИА Новости21:25
Взгляд.ру

В США осудили «предложение» России военной помощи Лукашенко

Взгляд.ру18:55
REGNUM

В Конгрессе США призвали «отвергать агрессию Москвы» в Белоруссии

REGNUM23:34

Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
6

У журналистов пресс-пула Мишустина выявлены новые случаи коронавируса

Пресс-служба правительства РФ подтвердила информацию о том, что у нескольких журналистов, сопровождающих Михаила Мишустина в поездке по Дальнему Востоку, выявили коронавирус во время тестирования.
Городовойвчера в 13:15
197

В США отметили отставание от России в модернизации ядерных вооружений

2 августа помощник американского президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен рассказал, что США рассчитывают подписать соглашение с Россией, ограничивающее все ядерное вооружение.
Известия00:39
3

Альянс Китая и России ударил по позициям доллара

Москва и Пекин придерживаются курса на отказ от американской валюты: проводимая странами политика дедолларизации торговли привела к тому, что сегодня в долларах впервые в истории производится меньше половины всех расчетов между странами, а доля национальных валют в операциях — максимальна.
Газета.Ruвчера в 15:24
269

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
1,1K

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений), Московская область (второе место), Санкт-Петербург (третье место), Тюменская область (34-е место), Ленинградская область (45-е место), Татарстан (48-е место), Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
304