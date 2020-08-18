Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии
Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.В источнике
С чего всё началось
«Кремль опять вмешивается и пытается подорвать независимость и суверенитет еще одной европейской страны», — следует из совместного заявления
председателя комитета по иностранным делам Палаты представителей Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.
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Члены Палаты представителей США раскритиковали Россию за предложение помощи Белоруссии
Московский Комсомолец22:01