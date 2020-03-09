Экономика

КоммерсантъКоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%

По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Мировые биржи колеблются после обвала котировок нефти

Вести.Ru22:58

Обвал фондовых индексов приостанавливал торги в Нью-Йорке

РИА Новости10:14

Фондовые торги в США закрылись падением индексов

ТАСС18:22

Американские биржи открылись падением на 7%

RT на русском09:56

Биржи США открылись падением на 7%

Коммерсантъ09:48

Фондовые торги в США закрылись в «красной зоне»

Газета.Ru16:29

Торги на американских биржах приостановили из-за падения на 7%

РБК09:46
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Космос

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
РИА Новости 21:39
Энергетика

Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель.
Коммерсантъ 23:29
Происшествия

Под Тамбовом задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

REGNUM 15:25
Экономика

AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747

AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747 Крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) ведет переговоры с лизингодателями о возврате 5 из 21 грузового Boeing 747 или снижении платы в связи с падением грузопотока.
Коммерсантъ 18:56
Культура

Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
ТАСС 04:32
Здоровье

Найдена вещь вызывающая рак, которая есть в каждом доме

Медики рекомендовали съедать каждый день по одному банану, яблоку и апельсину.
MedikForum.ru 23:22
Шоу-бизнес

Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле

Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Актуальные Новости 01:15
Происшествия

Покупательница устроила погром в аптеке в Иркутске

Пятый канал 14:55
Экономика

Названы последствия падения курса рубля для россиян

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Lenta.ru 22:12
Происшествия

В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Известия 20:00
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой

Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Вестник 03:40
Политика

Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны

Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости 17:35
Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Инфорос 08:03
Общество

Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках

Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Ведомости 21:18
Футбол

Роналду провел 1000-й матч в карьере

«Ювентус» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии победил «Интер» — 2:0. Для нападающего хозяев Криштиану Роналду это была 1000-я встреча в карьере.
Спорт-Экспресс вчера в 18:50
Общество

В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
RT на русском вчера в 05:59
Общество

Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
РИА Новости 04:06
Общество

Уральские регионы возглавили рейтинг по доступности ипотеки

Другие уральские регионы находятся в топ-50 по доступности ипотеке: Челябинская область занимает 17 место, Пермский край — 29, а Свердловская и Курганская области — 49 и 50 место соответственно.
URA.Ru 22:40
Футбол

Евро-2020 предложили перенести в Россию из-за коронавируса в Европе

Чемпионат Европы по футболу 2020 года может пройти в России - с таким предложением обратился футбольный агент Марко Трабукки.
Комсомольская правда 18:10
Экономика

Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков

В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
РБК 23:24
Шоу-бизнес

Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч стал отцом во второй раз

Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку»
Rusturkey.com 06:05
Хоккей

Овечкин и Орлов забили по голу, но «Вашингтон» проиграл «Баффало»

Вести.Ru 22:17
Здоровье

В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса

Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
ФедералПресс вчера в 10:10
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты 09:40
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
ToDay News Ufa 04:52
Финансы

Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной

Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
News.ru 07:22
Кино

Популярный в России турецкий сериал снимут с эфира

Известно, что продюсеры проекта и канала Д делали все возможное, чтобы спасти рейтинг сериала: были изменены сюжетная линия, время эфира и стиль анонсирования.
Rusturkey.com вчера в 00:09
Здоровье

В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка

Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Говорит Москва 12:40
Энергетика

В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
RT на русском вчера в 07:11
Общество

СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.
РБК 23:09
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Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
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