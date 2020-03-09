Экономика
КоммерсантъБиржи США открылись падением на 7%
По состоянию на 16:39 мск индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) падал на 7,29%, до 25864,78 пунктов, после чего торги были приостановлены на 15 минут. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 6,82%, до 7990,5 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% до 2764,21 пунктов.
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Космос
Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Энергетика
Рост цен на нефть марки Brent превышал 6%
Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent во вторник выросла более чем на 6%. Цена достигала $36,78 за баррель.
Экономика
AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747
AirBridgeCargo хочет вернуть лизингодателям пять Boeing 747 Крупнейшая в России грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (входит в группу «Волга-Днепр» Алексея Исайкина) ведет переговоры с лизингодателями о возврате 5 из 21 грузового Boeing 747 или снижении платы в связи с падением грузопотока.
Культура
Путин и Мишустин поздравили актрису Ларису Голубкину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Ларису Голубкину с 80-летием, отметив ее талант и вокальные данные.
Здоровье
Найдена вещь вызывающая рак, которая есть в каждом доме
Медики рекомендовали съедать каждый день по одному банану, яблоку и апельсину.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина в Кремле
Алла Пугачева по неизвестной причине пропустила праздничное шоу Валентина Юдашкина.
Происшествия
Покупательница устроила погром в аптеке в Иркутске
Экономика
Названы последствия падения курса рубля для россиян
Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал в интервью «Вечерней Москве», на чем отразится падение курса рубля к доллару и евро.
Происшествия
В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных
В департаменте добавили, что в обнаруженном зоозащитниками контейнере находились трупы животных, погибших на улицах города, а также усыпленных по согласию хозяев.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган публично просит прощения у Самойловой
Ранее в социальной сети рэпер общался с подписчиками будучи пьяным и выражался нецензурной речью при своих детях.
Политика
Медведев: поправки в Конституцию укрепляют суверенитет страны
Предложенные президентом РФ поправки в конституцию служат укреплению суверенитета страны и обеспечивают ее независимость, ставят во главу угла интересы россиян, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Со слов зампреда комитета Совета Федерации по соцполитике Елены Бибиковой, социальные выплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля, пишет РИА Новости.
Общество
Правительство России признает коронавирус форс-мажором при госзакупках
Правительство России признает распространение коронавирусной инфекции форс-мажорным обстоятельством при выполнении госзакупок.
Футбол
Роналду провел 1000-й матч в карьере
«Ювентус» в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии победил «Интер» — 2:0. Для нападающего хозяев Криштиану Роналду это была 1000-я встреча в карьере.
Общество
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
Общество
Синоптик рассказал, каким будет лето в этом году
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с "Российской газетой" пообещал предстоящим летом на европейской территории России очень комфортную температуру.
Общество
Уральские регионы возглавили рейтинг по доступности ипотеки
Другие уральские регионы находятся в топ-50 по доступности ипотеке: Челябинская область занимает 17 место, Пермский край — 29, а Свердловская и Курганская области — 49 и 50 место соответственно.
Футбол
Евро-2020 предложили перенести в Россию из-за коронавируса в Европе
Чемпионат Европы по футболу 2020 года может пройти в России - с таким предложением обратился футбольный агент Марко Трабукки.
Экономика
Телефонные мошенники стали в 10 раз реже подменять номера банков
В начале 2020 года число случаев телефонного мошенничества с подменой номеров сократилось в десять раз по сравнению с началом 2019 года, говорится в исследовании Тинькофф Банка (есть у РБК).
Шоу-бизнес
Звезда «Великолепного века» Халит Эргенч стал отцом во второй раз
Мировую известность актеру принесла роль султана Сулеймана Великолепного в сериале «Великолепный век» за которую он получил несколько наград, в том числе «Золотую бабочку»
Здоровье
В ВОЗ развеяли мифы о пользе кокаина и чеснока против коронавируса
Сообщается, что чеснок, кокаин, детская моча и электросушители для рук никак не помогают защититься от заражения коронавирусом нового типа.
Шоу-бизнес
В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой
Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Общество
В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса
Чжун Наньшань, глава специальной экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, уверен в том, что коронавирус будет распространяться по миру, по крайней мере, до июня.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Кино
Популярный в России турецкий сериал снимут с эфира
Известно, что продюсеры проекта и канала Д делали все возможное, чтобы спасти рейтинг сериала: были изменены сюжетная линия, время эфира и стиль анонсирования.
Здоровье
В НИИ питания РАМН дали рецепт полезного шашлыка
Заведующий отделением сердечно-сосудистой патологии клиники НИИ питания РАМН Альфред Богданов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил важность хорошей прожарки шашлыка.
Энергетика
В «Роснефти» рассказали о невыгодных для России условиях ОПЕК+
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев рассказал, что участие в сделке ОПЕК+ лишено смысла с точки зрения интересов России.
Общество
СМИ сообщили об усложненной схеме воровства с банковских карт
Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Group IB и несколько крупных банков, она заключается в том, что мошенники сначала завлекают жертву в ловушку при помощи безобидных опросов, а затем уже убеждают его передать личные данные.