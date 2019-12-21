Политика

РИА НовостиРИА НовостиАмериканские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
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В Совфеде оценили введение санкций США против «Северного потока — 2»

RT на русском01:47

Санкции против строительства «Северного потока-2» вступают в силу немедленно

Интерфаксвчера в 22:59

Санкции против «Северного потока-2» и «Турецкого потока» вступили в силу

РБКвчера в 22:44

Санкции США против «Северного потока – 2» вступили в силу

Газета.Ruвчера в 22:33

Санкции США против «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» вступили в силу

ТАССвчера в 22:23

Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу

РИА Новостивчера в 22:14

Дональд Трамп подписался под санкциями против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»

Коммерсантъвчера в 20:07
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В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
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Компания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

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Российская газета вчера в 20:40
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Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года

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Lenta.ru вчера в 18:35
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Трамп объявил о создании Космических войск США

РИА Новости вчера в 20:07
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Потанин сравнил экономические реформы 1990-х годов с лекарством

Экономические реформы в России в 1990-х годах были необходимы, чтобы предотвратить распад страны.
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Армия и оружие

Россия испытала новейший комплекс ПВО «Гибка-С»

Российская газета 02:21
Происшествия

Заседание по делу Шеремета закончилось штурмом силовиков

Заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета закончилось штурмом зала суда силовиками из полиции и нацгвардии.
Lenta.ru вчера в 12:25
Общество

В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости

Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
RT на русском вчера в 09:15
Общество

Стрелок с Лубянки хранил символику пропутинского движения

Сотрудники правоохранительных органов, проводившие обыск в квартире устроившего стрельбу у здания ФСБ на площади Воровского в Москве Евгения Манюрова, обнаружили символику Национально-освободительного движения.
News.ru вчера в 15:16
Спорт

СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории

«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
RT на русском 02:22
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