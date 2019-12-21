Политика
РИА НовостиАмериканские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу
Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
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Дональд Трамп подписался под санкциями против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»
Коммерсантъвчера в 20:07
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Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
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