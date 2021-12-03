Будьте в Плюсе

Американские санкции угрожают внутренним займам Белоруссии в долларах

По информации от «РБК», США ввели очередные санкции против Белоруссии, которые отразились на внутренних займах белорусского государства.
Banki Loans
Запрещаются «все транзакции с новым долгом сроком более 90 дней, выпущенным 2 декабря 2021 года или после, включая предоставление финансирования и другие операции», говорится в директиве, опубликованной OFAC (.pdf).
РБК
США не отрезают белорусское правительство от своей финансовой системы, говорит О'Тул.
РБК
OFAC также закрыло потенциальную лазейку для белорусского калийного экспорта, писал в августе РБК.
РБК

Подробнее о событии

Американские санкции угрожают внутренним займам Белоруссии в долларах
Banki Loans04:01
Санкции США создали угрозу для внутренних займов Белоруссии в долларах
РБК00:00
США, ЕС и Великобритания ввели санкции против 12 белорусских компаний
Первый Севастопольскийвчера в 12:12
Показать все источники

Интересное

Рошаль: дело обвиняемых в убийстве ребенка врачей Сушкевич и Белой носит заказной характер

По мнению Рошаля, на заказной характер дела указывает и тот факт, что, согласно материалам дела, о гибели ребенка стало известно не от его родственников, а от анонимного источника.
Lenta.ru16:30