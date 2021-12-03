Banki LoansАмериканские санкции угрожают внутренним займам Белоруссии в долларахПо информации от «РБК», США ввели очередные санкции против Белоруссии, которые отразились на внутренних займах белорусского государства.Banki LoansЗапрещаются «все транзакции с новым долгом сроком более 90 дней, выпущенным 2 декабря 2021 года или после, включая предоставление финансирования и другие операции», говорится в директиве, опубликованной OFAC (.pdf).РБКСША не отрезают белорусское правительство от своей финансовой системы, говорит О'Тул.РБКOFAC также закрыло потенциальную лазейку для белорусского калийного экспорта, писал в августе РБК.РБКЧитать далееСвернутьПодробнее о событииАмериканские санкции угрожают внутренним займам Белоруссии в долларахBanki Loans04:01Санкции США создали угрозу для внутренних займов Белоруссии в долларахРБК00:00США, ЕС и Великобритания ввели санкции против 12 белорусских компанийПервый Севастопольскийвчера в 12:12Показать все источникиОценить9Поделиться