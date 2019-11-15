Армия и оружие

REGNUMREGNUMАмериканские танкисты испытали российский танк Т-80У

Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
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Американские военные испытали российский танк Т-80

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