Армия и оружие
REGNUMАмериканские танкисты испытали российский танк Т-80У
Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.
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Общество
Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть
Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Происшествия
В СБУ заявили о задержании главы «Укрэксимбанка» Александра Гриценко
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская заявила, что глава АО «Укрэксимбанк» Александр Гриценко был задержан сотрудниками ведомства, а не похищен, как сообщали СМИ.
Происшествия
Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы
Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.
Фигурное катание
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Российский фигурист Александр Самарин завоевал золото в одиночном катании на этапе Гран-при, который проходит в Москве.
Политика
В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей
В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.
Происшествия
Машина с четырьмя пассажирами упала в реку Фонтанку в Петербурге
Легковая машина, в которой находились четыре человека, упала в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге, сообщили журналистам в городском управлении МЧС.
Экономика
В Думе отреагировали на предложение о минимальной зарплате бюджетников
Парламентарии внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о минимальной планке месячной зарплаты для работников бюджетной сферы в регионах.
Происшествия
Умерла под колесами поезда 18-летняя чемпионка Украины по боксу
Умерла чемпионка Украины по боксу Амина Булах.
Происшествия
В Якутии задержали четырех участников перестрелки в баре
По предварительным данным, перестрелка произошла в баре между работниками рынка в поселке Айхал.
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на игру с Бельгией
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав национальной команды на отборочную встречу Евро-2020 против Бельгии.
Общество
Число задержанных на протестах «жёлтых жилетов» в Париже превысило 60
Число задержанных полицией участников митинга «жёлтых жилетов» в Париже возросло до 61.
Происшествия
Россияне заточили коммунальщиков в затопленном подвале
В Екатеринбурге жители одного из домов заперли в подвале аварийную бригаду коммунальщиков.
Общество
Умер российский поэт Валерий Дударев
Российский поэт, бывший главред журнала «Юность» Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».
Происшествия
Пропавшую в Крыму пятилетнюю девочку нашли убитой
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Единоборства
Царукян назвал Фергюсона удобным соперником для Нурмагомедова
Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян порассуждал о шансах американца Тони Фергюсона в поединке с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Общество
Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии
Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
Футбол
Сборная России сыграла вничью с Уэльсом в матче отбора Евро-2020 U19
В Кардиффе на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» состоялся матч 2-го тура квалификации чемпионата Европы — 2020 U19 Россия — Уэльс.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев опубликовал фото с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев рассекретил свою новую избранницу.
Теннис
Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса
Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте
Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.