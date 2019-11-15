Американские танкисты на военных учениях в Южной Корее испытали российский танк Т-80У и боевую бронированную гусеничную машину БМП-3.

Общество Помощница Никиты Исаева подтвердила его смерть Помощница Никиты Исаева Алина Жестовская подтвердила его смерть. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Происшествия Ребенок погиб при пожаре в квартире Москвы Возгорание произошло в квартире дома на Дмитровском шоссе в столице, огонь оперативно потушили, в результате пожара погиб ребенок, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

Политика В МИД России оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей В МИД России прокомментировали информацию о подготовке передачи Украине трёх военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской границы.

Футбол Черчесов назвал состав сборной России на игру с Бельгией Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал стартовый состав национальной команды на отборочную встречу Евро-2020 против Бельгии.

Общество Умер российский поэт Валерий Дударев Российский поэт, бывший главред журнала «Юность» Валерий Дударев умер на 55-м году жизни. Об этом сообщила «Литературная газета».

Политика В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».

Единоборства Царукян назвал Фергюсона удобным соперником для Нурмагомедова Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян порассуждал о шансах американца Тони Фергюсона в поединке с российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Общество Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Теннис Даниил Медведев не сыграет за сборную России в Кубке Дэвиса Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев отказался от участия в финальном турнире Кубка Дэвиса, который пройдет с 18 по 24 ноября в Мадриде.