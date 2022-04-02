РИА НовостиАмериканские телезрители согласились с ведущей ABC News, обвинившей Байдена в кризисеПрезидент США Джо Байден перекладывает ответственность за топливный кризис в стране на плечи российского лидера Владимира Путина, заявила ведущая новостного выпуска телеканала ABC News.РИА Новости"Вот что случается, когда ты зависишь от страны, против которой объявляешь санкции", — ответили предыдущему комментатору.РИА НовостиЕщё один комментатор заметил, что Байден "никогда не возьмёт ответственность за кризис на себя", поэтому предъявлять Путину за высокую инфляцию или топливный кризис попросту бессмысленно.Life.ruВ четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruiReactorКомсомольская правдаФАНТК ЗвездаЭкономика сегодняREGNUMПолитРоссияИА Красная ВеснаПодробнее о событииТелезрители ABC News отказались перекладывать ответственность на Путина из-за кризиса в СШАНародные новости10:07Зрители ABC News обвинили Байдена в кризисе в СШАКомсомольская правда10:56Американские телезрители поддержали ведущую, обвинившую Байдена в топливном кризисеТК Звезда10:53Зрители ABC News отказались винить Россию в росте цен на топливоРЕН ТВ11:29Вину в топливном кризисе США возложили на БайденаREGNUM09:54Американцев возмутило заявление Байдена о причастности Путина к топливному кризисуФАН09:22Американские телезрители согласились с ведущей ABC News, обвинившей Байдена в кризисеРИА Новости08:59Показать ещёОценить457Поделиться