Будьте в Плюсе

Американские телезрители согласились с ведущей ABC News, обвинившей Байдена в кризисе

Президент США Джо Байден перекладывает ответственность за топливный кризис в стране на плечи российского лидера Владимира Путина, заявила ведущая новостного выпуска телеканала ABC News
.
РИА Новости
"Вот что случается, когда ты зависишь от страны, против которой объявляешь санкции", — ответили предыдущему комментатору.
РИА Новости
Ещё один комментатор заметил, что Байден "никогда не возьмёт ответственность за кризис на себя", поэтому предъявлять Путину за высокую инфляцию или топливный кризис попросту бессмысленно.
Life.ru
В четверг Байден объявил о решении высвободить из стратегического резерва страны по одному миллиону баррелей в день в течение полугода.
РИА Новости

Подробнее о событии

Телезрители ABC News отказались перекладывать ответственность на Путина из-за кризиса в США
Народные новости10:07
Зрители ABC News обвинили Байдена в кризисе в США
Комсомольская правда10:56
Американские телезрители поддержали ведущую, обвинившую Байдена в топливном кризисе
ТК Звезда10:53
Зрители ABC News отказались винить Россию в росте цен на топливо
РЕН ТВ11:29
Вину в топливном кризисе США возложили на Байдена
REGNUM09:54
Американцев возмутило заявление Байдена о причастности Путина к топливному кризису
ФАН09:22
Американские телезрители согласились с ведущей ABC News, обвинившей Байдена в кризисе
РИА Новости08:59

Интересное

В Лондоне проходит акция протеста из-за резкого роста цен на электричество и газ

В Лондоне активисты движения National Assembly проводят акцию протеста в связи с резким ростом цен на газ и электричество.
RT на русском10:59

RusVesna сообщила, что ударом по Николаевской ОГА убиты десятки украинских силовиков

От ракетного удара по Николаевской ОГА, нанесенного российскими военными 29 марта, в здании погибло много военных ВСУ.
ИА SM-News09:00

Росгвардия заявила о предотвращении теракта у пункта выдачи гумпомощи в Киевской области

Военнослужащие Росгвардии обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство у места выдачи гуманитарной помощи мирным жителям в одном из населенных пунктов Киевской области, сообщили РБК в пресс-службе Росгвардии.
РБК08:28

Литва полностью отказалась от поставок российского природного газа

Литва с апреля полностью отказалась от поставок российского природного газа, сообщает Минэнерго страны.
РБК11:39

Бойцы полка полиции спецназначения из Чечни приступили к штурму завода в Мариуполе

Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова приступили к штурму завода в Мариуполе.
Lenta.ru09:11

Салливан выступил за продолжение диалога США и РФ по проблемам безопасности

Посол США в России Джон Салливан заявил о необходимости продолжения диалога между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности и оружия массового поражения.
Интерфакс10:00

Офис Зеленского заявил, что Украина за месяц потратила на боевые действия $10 млрд

«По подсчетам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно 10 миллиардов долларов США», — говорится в сообщении офиса президента.
Lenta.ru10:47

Vanity Fair опубликовал данные о возможной причастности США к созданию вируса SARS-CoV-2

В США опубликовано расследование с собранием сведений относительно искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса в 2020-2021 годах.
Lenta.ru11:16

Ведущий Fox News Карлсон предупредил США и Британию о расплате за санкции против РФ

Журналист считает, что санкции против России негативно влияют на США и Великобританию.
Народные новости11:24