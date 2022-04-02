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Американские телезрители согласились с ведущей ABC News, обвинившей Байдена в кризисе

Президент США Джо Байден перекладывает ответственность за топливный кризис в стране на плечи российского лидера Владимира Путина, заявила ведущая новостного выпуска телеканала ABC News.
РИА Новости
Американский лидер в последнее время позволяет себе недипломатичные высказывания в адрес Путина.
ФАН
"Вот что случается, когда ты зависишь от страны, против которой объявляешь санкции", — ответили предыдущему комментатору.
РИА Новости
США после объявления Россией о проведении специальной военной операции на Украине сообщили о прекращении импорта российской нефти.
ФАН

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Зрители ABC News обвинили Байдена в кризисе в США
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