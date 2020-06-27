Коронавирус

ИзвестияИзвестияАмериканские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
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Ученые сравнили зараженные COVID-19 клетки с поведением «зомби»

РЕН ТВ10:06

Американские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Известия15:17

Ученые рассказали о «зловещей щупальце» коронавируса

Комсомольская правда14:28

Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса

РБК13:24

Американские ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Газета.Ru15:54

COVID-19 сравнили с «зомби-вирусом»

ТК Звезда09:39

Ученые рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса

Forbes09:10
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Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре

РИА Новости 14:26
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Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VAR

Встреча, прошедшая на «Открытие Арена» в рамках 24-го тура чемпионата России, завершилась вничью — 0:0. На последних минутах главный судья дважды пользовался системой видеоповторов (VAR).
РБК 14:44
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В Петербурге начался праздник "Алые паруса".
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Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90

Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
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Партия реанимобилей скорой прибыла в Кабардино-Балкарию

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Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
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В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м

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Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram

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DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»

Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
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Армия и оружие

США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142

На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
РБК 13:04
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Общество

Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 75%.
Газета.Ru 13:21
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Происшествия

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
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Происшествия

Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

РБК вчера в 14:38
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Политика

ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
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Общество

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Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
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Шоу-бизнес

Наташа Королева примерила длинную челку

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Происшествия

В Воронеже СК закрыл дело о смерти 19-летнего срочника

Уголовное дело по факту гибели в Воронеже военнослужащего войсковой части 91704 Дмитрия Вебера по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) прекратили за отсутствием события преступления.
Обозреватель Врн вчера в 13:56
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Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
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Шоу-бизнес

Екатерина Архарова написала заявление в полицию на Марата Башарова

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МЧС предупредило о скором усилении ветра и грозе в Подмосковье

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Общество

Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль

Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
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Марго Робби исполнит роль в женской версии «Пиратов Карибского моря»

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Экономика

Названа выгодная альтернатива банковским вкладам

Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
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Политика

В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»

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Общество

В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:09
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Происшествия

В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение

Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
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Футбол

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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
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