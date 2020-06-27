Коронавирус
ИзвестияАмериканские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия
Суд в Татарстане оправдал отца, изнасиловавшего 1,5-годовалую дочь
Московский Комсомолец 08:31
Футбол
Федун заявил об усугубившей проблемы судейства системе VAR
Встреча, прошедшая на «Открытие Арена» в рамках 24-го тура чемпионата России, завершилась вничью — 0:0. На последних минутах главный судья дважды пользовался системой видеоповторов (VAR).
РБК 14:44
Общество
В Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»
В Петербурге начался праздник "Алые паруса".
Российская газета 15:47
Армия и оружие
Генерал Камель аль-Вазир: Египет закупит 500 российских танков Т-90
Египетское правительство рассматривает план закупки в России около 500 новейших танков Т-90МС.
Недвижимость.RU 16:59
Здоровье
Партия реанимобилей скорой прибыла в Кабардино-Балкарию
Регион online 16:06
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Накануне адвокат Ефремова рассказал, что у актера случился сердечный приступ. Как утверждал Пашаев, артисту стало плохо прошлой ночью.
РБК 16:54
Происшествия
В Подольске локализовали пожар в ангаре на площади 3 тыс. кв. м
На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в ангаре на площади 400 кв. м. В результате обрушилась часть кровли.
РБК 16:53
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Музыка
DAVA и рэпер Серега презентовали клип «Черный бумер»
Впервые трек «Черный бумер» прозвучал в 2004 году и мгновенно стал хитом. А ее исполнитель, рэпер Серега, превратился в популярного артиста.
StarHit.ru 25 июня в 13:00
Армия и оружие
США и Норвегия подняли истребители для сопровождения российских Ту-142
На отдельных этапах маршрута над нейтральными водами Норвежского моря российские самолеты сопровождали норвежские истребители F-16, а над Тихим океаном — истребители F-22 ВВС США.
РБК 13:04
Общество
Явка на онлайн-голосование по поправкам к Конституции достигла 75%
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России достигла 75%.
Газета.Ru 13:21
Происшествия
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.
РБК вчера в 00:56
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Политика
ДНР снова закрывает границу с Украиной из-за COVID-19
Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) вновь приостанавливает движение через пропускные пункты на границе с Украиной из-за новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован пресс-службой главы ДНР Дениса Пушилина.
Газета.Ru 15:25
Общество
Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно
Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известия вчера в 13:24
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку
«Настроение челка!» - подписала она снимок. Скорее всего, Наташе Королевой освежили образ без помощи ножниц.
Lisa.ru вчера в 10:45
Происшествия
В Воронеже СК закрыл дело о смерти 19-летнего срочника
Уголовное дело по факту гибели в Воронеже военнослужащего войсковой части 91704 Дмитрия Вебера по ч. 1 ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства) прекратили за отсутствием события преступления.
Обозреватель Врн вчера в 13:56
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском вчера в 07:33
Общество
Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж на июль
Последний пока отменил путевки с вылетом до 16 июля, остальные — все туры в течение месяца.
РИА Новости 12:11
Экономика
Названа выгодная альтернатива банковским вкладам
Директор по рыночной аналитике podelu.ru Лилия Федулина назвала индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) выгодной альтернативой банковским вкладам.
Lenta.ru 07:11
Политика
В конгресс США внесли смягченные санкции против «Северного потока — 2»
Девять американских конгрессменов от обеих партий подготовили законопроект об уточнении санкций против "Северного потока — 2" с более мягкими ограничениями.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество
В Москве за последние сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерли 24 пациента, у которых был положительный тест на коронавирусную инфекцию.
РБК 17:09
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44
Футбол
Роббен возобновил карьеру и подписал контракт с родным «Гронингеном»
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Арьен Роббен возобновил карьеру. Он подписал годичный контракт с нидерландским «Гронингеном».
Бомбардир.ру 13:37