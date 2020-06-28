Коронавирус
ИзвестияАмериканские ученые заявили о «зловещих щупальцах» коронавируса
Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий заболевание COVID-19, использует для заражения организма отростки, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 07:11, Ашберн
Политика
Шведские публицисты: Европарламент опозорился, поддержав движение BLM
Европарламент выставил себя на посмешище, поддержав антирасистское движение Black Lives Matter («Жизни черных имеют значение»).
Евразия Daily 05:40
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Барселоной»
В первом тайме Луису Суаресу удалось открыть счет, но в начале второго восстановил равенство Федор Смолов, забивший свой второй мяч в футболке "Сельты".
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Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian.
Газета.Ru вчера в 02:29
Общество
Собянин заявил о прохождении в Москве всех пиков коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Россия 1» оценил ситуацию в столице после снятия ограничений, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 04:20
Футбол
Федун остался недоволен судейством в матче «Спартака» против «Уфы»
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун остался недоволен судейством в матче московского "Спартака" против "Уфы".
Газета.Ru вчера в 13:27
Общество
У северных границ России нашли повышенную радиацию
Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали превышение уровня радиоактивных веществ.
Lenta.ru вчера в 14:38
Авто
В России введение новых правил автотюнинга перенесено на 2021 год
Новые правила требуют подачу заявления в ГИБДД, где описывается то, каким конкретно изменениям собственник автомобиля собирается подвергнуть свое транспортно средство.
RuNews24.ru вчера в 05:54
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Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня вчера в 03:06
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Во всем мире коронавирусом заразились 10 001 527, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса.
РБК 06:59
Здоровье
Еще 62 случая заболевания коронавирусом выявили в Самарской области
На 28 июня в Самарской области у 4 738 человек подтвержден коронавирус.
Kursk.com 06:53
Общество
Адвокат заявил об отказе Ефремова считать себя оппозиционером
Участник проекта «Гражданин поэт», актер Михаил Ефремов, ставший соучастником ДТП со смертельным исходом в Москве, не считает себя оппозиционером.
РБК вчера в 16:54
Политика
Путин рассказал, как часто сдаёт тесты на коронавирус
Президент России Владимир Путин сдаёт тесты на коронавирус раз в три-четыре дня, все они дают отрицательный результат.
RT на русском 06:31
Экономика
В 2021 году более 20% федерального бюджета уйдет в ПФР
Деньги Юлия Комбакова © ИА Красная Весна В 2021 году Пенсионный фонд России получит из федерального бюджета 4,12 трлн рублей.
REGNUM 02:14
Политика
Мир перевернулся: Германия готовит санкции против США
Критики немецкой позиции могли бы указать на этот аспект в качестве доказательства того, что журналисты Bloomberg общались с антиамерикански настроенными немецкими политиками, или заключить, что в правительстве Меркель засели параноики, которые очень плохо думают о США и не читают соответствующих законопроектов о санкциях.
РИА Новости 01:00
Общество
Доктор Мясников раскрыл способы распознания опасных родинок
Главный врач Главврач московской больницы №71 Александр Мясников в эфире телеканала "Россия" рассказал, как узнать опасную родинку, которая может переродиться в меланому.
Газета.Ru 06:28
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК 26 июня в 14:38
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
В сеть выложили видео испытаний украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 12:59
Здоровье
В Ивановской области выявили 71 новый случай заражения коронавирусом
"По состоянию на 28 июня 2020 года на территории Ивановской области официально зарегистрированы 4550 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (за сутки поставлен 71 диагноз)", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:06
Политика
Власти Крыма не намерены просить Зеленского о подаче воды
Крым не намерен обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров, заявил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Россия 24».
RT на русском 06:04
Общество
Беглов поздравил выпускников с праздником «Алые паруса»
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе своего поздравления с праздником «Алые паруса» пожелал выпускникам счастливой жизни.
Известия вчера в 18:20
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американец Дастин Порье обошел соперника из Новозеландии Дэна Хукера и выиграл турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас-4.
РБК 03:07
Политика
Мэр украинского города сжег флаг России перед посольством в Киеве
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Собчак намерена подать судебные иски после нападения в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что написала заявление после нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РИА Новости вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Ольга Бузова показала свою новую квартиру за 120 миллионов рублей
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова показала подписчикам в своем Instagram-аккаунте новую квартиру за 120 миллионов рублей.
Вечерняя Москва вчера в 06:17
Интернет
Ранняя версия Google Chrome 85 стала экономнее расходовать память
Разработчики браузера Google Chrome добавили в раннюю версию веб-обозревателя поддержку новой функции управления памятью под названием SegmentHeap.
Игромания.ру вчера в 03:28
Армия и оружие
В России прошел эксперимент по применению «роя» истребителей
Газета.Ru вчера в 23:37
Экономика
В России спрогнозировали снижение ипотечной ставки до 7%
«Средняя ставка по ипотеке действительно может снизиться до 7% к концу года, поскольку в новых выдачах будут смешаны низкая льготная и чуть более высокая коммерческая ставки», — заявила старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова в разговоре с РБК.
Известия 06:14
Политика
Санитарные меры замедлили голосование на выборах президента Польши
Голосование на выборах президента Польши проходит медленнее, чем обычно из-за мер безопасности, вызванных пандемией коронавируса, заявил глава государственной избирательной комиссии страны Сильвестр Марчиняк на пресс-конференции в воскресенье.
РИА Новости 04:30