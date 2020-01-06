Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАмериканские власти начали подготовку санкций против Ирака

Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США. Об этом издаю рассказали три источника.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты начали подготовку санкций против Ирака после решения парламента против американского присутствия в этой стране, сообщает The Washington Post
 со ссылкой на источники в администрации американского лидера Дональда Трампа.
Известиявчера в 22:15

Подробнее о событии

Власти США, по некоторым данным, начали подготовку санкционных мер против Ирака

Эхо Москвы01:01

Главные новости к утру 7 января

Коммерсантъвчера в 23:00

WP сообщила, что США начали разработку санкций против Ирака

Интерфаксвчера в 22:45

Администрация Трампа начала разработку санкций против Ирака

Известиявчера в 22:44

WP: администрация США начала разрабатывать санкции против Ирака

ТАССвчера в 22:29

Власти США начали готовить санкции против Ирака, пишет WP

РИА Новостивчера в 22:19

США начали разрабатывать санкции против Ирака

Lenta.ruвчера в 22:45
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Происшествия

В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть

"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 07:05
Культура

Российские издательства назвали самые популярные книги 2019 года

Представители российских издательств назвали самые популярные книги 2019 года, разошедшиеся многотысячными тиражами.
News.ru вчера в 05:30
Кино

Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму

Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Газета.Ru 05 января в 23:34
Общество

Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины

Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
РИА Новости вчера в 14:39
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям

Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
РИА Новости 01:18
Религия

Путин поздравил православных россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
РБК 01:34
Экономика

Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле

Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
РБК 04 января в 04:09
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии.
ТАСС 01:35
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе

Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Российская газета вчера в 16:21
Общество

Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко

Lenta.ru вчера в 23:55
Космос

На Венере обнаружены признаки активного вулканизма

Дилетант 04 января в 06:37
Общество

На всей территории России установилась аномально теплая погода

На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
REGNUM 00:15
Биатлон

Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Sport24.ru вчера в 09:36
Экономика

PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году

В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
РБК 01:00
Гаджеты

Определены самые производительные смартфоны 2019 года

Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Народные новости 01:38
Политика

США отказали в визе главе МИД Ирана

США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
ФАН вчера в 21:55
Политика

Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»

"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
РИА Новости вчера в 20:44
Происшествия

В США водитель выстрелил в детей за брошенный в его машину снежок

RT на русском 02:07
Экономика

Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику

Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Газета.Ru 04 января в 13:29
Происшествия

На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек

Lenta.ru вчера в 04:52
Авто

Sony удивила анонсом первого электромобиля Vision-S

Sony сделала один из самых неожиданных анонсов на выставке Consumer Electronic Show электромобиль Sony Vision-S, который предназначен для демонстрации различных технологий японской компании.
iXBT.com 00:56
Общество

Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади

Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Известия вчера в 16:30
Происшествия

В Великобритании осуждён серийный насильник

News.ru вчера в 10:12
Футбол

Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»

Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Саратов 24 вчера в 07:12
Происшествия

Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Известия вчера в 18:53
Армия и оружие

Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
RT на русском вчера в 08:32
Гаджеты

Появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro

Дни24 вчера в 04:08
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем

«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
RT на русском вчера в 23:18
Происшествия

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Интерфакс вчера в 02:43
Здоровье

Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек

Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:23
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