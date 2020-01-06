Политика
Московский КомсомолецАмериканские власти начали подготовку санкций против Ирака
Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США. Об этом издаю рассказали три источника.
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с чего всё началось
Соединенные Штаты начали подготовку санкций против Ирака после решения парламента против американского присутствия в этой стране, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации американского лидера Дональда Трампа.Известиявчера в 22:15
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Происшествия
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
"В одном из населенных пунктов Хабаровского края насмерть замерз ребенок первого года жизни, оставленный родителями на балконе", — говорится в сообщении.
Культура
Российские издательства назвали самые популярные книги 2019 года
Представители российских издательств назвали самые популярные книги 2019 года, разошедшиеся многотысячными тиражами.
Кино
Фильм «1917» выиграл «Золотой глобус» за лучшую драму
Историческая драма британского режиссера Сэма Мендеса "1917" получила "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", сообщается в Twitter кинопремии.
Общество
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.
Религия
Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Экономика
Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле
Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.
Происшествия
В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировано во вторник в западной части Индонезии.
Религия
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Рождественскую ночь глава государства проводит в Санкт-Петербурге, на богослужении в Спасо-Преображенском соборе.
Общество
Малышева прокомментировала смерть онколога Павленко
Космос
На Венере обнаружены признаки активного вулканизма
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Биатлон
Поршнева заменит Юрлову-Перхт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Анастасия Поршнева заменит Екатерину Юрлову-Перхт в составе сборной России по биатлону на январском этапе Кубка мира в Оберхофе.
Экономика
PwC предсказала «слоубализацию» мировой экономики в 2020 году
В 2020 году мировую экономику ожидает «слоубализация» — замедление темпов роста.
Гаджеты
Определены самые производительные смартфоны 2019 года
Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.
Политика
США отказали в визе главе МИД Ирана
США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.
Политика
Польша хочет принять закон против «российской трактовки истории»
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", — заявила Кидава-Блоньска.
Экономика
Эксперты оценили, как инвестирование средств ФНБ повлияет на экономику
Эксперты предполагают, что около 1 трлн рублей из ФНБ будет потрачено на поддержание экономического роста.
Происшествия
На Украине поймали предполагаемых убийц найденных в шкафу девушек
Авто
Sony удивила анонсом первого электромобиля Vision-S
Sony сделала один из самых неожиданных анонсов на выставке Consumer Electronic Show электромобиль Sony Vision-S, который предназначен для демонстрации различных технологий японской компании.
Общество
Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади
Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.
Происшествия
В Великобритании осуждён серийный насильник
Футбол
Федор Смолов может перебраться в «Эспаньол»
Уроженец Саратова и нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов может перебраться в каталонский «Эспаньол».
Происшествия
Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.
Гаджеты
Появились рендеры смартфона Huawei P40 Pro
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем
«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.
Здоровье
Врачи предупредили о риске отравления из-за снега и сосулек
Врачи напомнили родителям, что детям лучше не позволять есть снег и грызть сосульки, так как это может быть опасно для здоровья, передает РИА "Новости".