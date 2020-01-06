с чего всё началось

Как утверждает газета Washington Post, в американской администрации начали разработку ограничительных мер в отношении Ирака в ответ на решение парламента страны о выводе военнослужащих ВС США. Об этом издаю рассказали три источника.

Общество Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины Дым от серии лесных пожаров в Австралии достиг берегов Южной Америки и закрыл небо над большей частью центрального и южного Чили, сообщает чилийская метеорологическая служба MeteoChile.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.

Религия Путин поздравил православных россиян с Рождеством Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, празднующих Рождество. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Экономика Reuters узнал о передаче иностранцам контроля над нефтью в Венесуэле Венесуэльская компания PDVSA позволила своим зарубежным партнерам получить контроль над нефтяными месторождениями, и теперь они занимаются их разработкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на бывшего министра нефтяной промышленности Рафаэля Рамиреса.

Гаджеты Определены самые производительные смартфоны 2019 года Nubia Red Devil 3S компании ZTE возглавил рейтинг самых производительных смартфонов 2019 года по версии азиатского бенчмарка Master Lu.

Политика США отказали в визе главе МИД Ирана США отказали в визе главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, планировавшему приехать на заседание Совета Безопасности ООН.

Авто Sony удивила анонсом первого электромобиля Vision-S Sony сделала один из самых неожиданных анонсов на выставке Consumer Electronic Show электромобиль Sony Vision-S, который предназначен для демонстрации различных технологий японской компании.

Общество Комиссия Госдумы обсудит поведение Жириновского на Красной площади Комиссия Госдумы по этике даст оценку поведению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раздававшего на Красной площади деньги и чебуреки.

Происшествия Новосибирского артиста заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Изнасилование» в отношении 30-летнего артиста Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), сообщает в понедельник, 6 января, портал NGS.RU.

Армия и оружие Шойгу провёл телефонный разговор с главой Генштаба ВС Ирана Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с начальником Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммадом Багери, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе на фоне убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани.

Происшествия Трое детей погибли при пожаре под Ярославлем «В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населённом пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА Новости слова представителя региональных экстренных служб.

Происшествия В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге Омские следователи проводят проверку по факту смерти женщины, разбившейся во время катания на тюбинге, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Омской области.