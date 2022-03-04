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Американские власти начали рассматривать возможность запрета импорта нефти из РФ в США

Американская администрация обсуждает возможность ввести запрет на импорт неочищенной нефти из России в США, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.
Интерфакс
"Внутри администрации и вместе с нефтегазовой отраслью обсуждаются последствия от такого шага для американских потребителей и для глобальных поставок", - говорится в сообщении со ссылкой на осведомленных лиц.
Finam.Ru
В начале марта президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации мировых цен на нефть.
Газета.Ru
Агентство напоминает, что, по информации за 2021 год, российская нефть составляла лишь 3% от импорта неочищенной нефти в США.
Интерфакс

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