ИнтерфаксАмериканские власти начали рассматривать возможность запрета импорта нефти из РФ в СШААмериканская администрация обсуждает возможность ввести запрет на импорт неочищенной нефти из России в США, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.Интерфакс"Внутри администрации и вместе с нефтегазовой отраслью обсуждаются последствия от такого шага для американских потребителей и для глобальных поставок", - говорится в сообщении со ссылкой на осведомленных лиц.Finam.RuВ начале марта президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты готовы к новым товарным интервенциям для стабилизации мировых цен на нефть.Газета.RuАгентство напоминает, что, по информации за 2021 год, российская нефть составляла лишь 3% от импорта неочищенной нефти в США.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииBloomberg: США обдумывают запрет на импорт нефти из РоссииМосковский Комсомолец15:17Американские власти начали рассматривать возможность запрета импорта нефти из РФ в СШАИнтерфакс14:52В США обдумывают введение запрета на импорт нефти из РоссииГазета.Ru14:27СМИ: администрация США обдумывает введение запрета на импорт нефти из РоссииПРАЙМ14:39Администрация США обдумывает введение запрета на импорт нефти из России - BloombergFinam.Ru14:36В Белом доме раздумывают, стоит ли запрещать поставки нефти из РоссииИА Красная Весна14:46Показать ещёОценить40Поделиться