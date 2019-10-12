с чего всё началось

В начале прошлого года Павел Дуров объявил о старте ICO. Так основатель «ВКонтакте» и Telegram рассчитывал привлечь финансирование на создание блокчейн-платформы TON для выпуска собственной криптовалюты Gram. Запуск TON назначили на 31 октября этого года.

«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова

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