Общество
Телеканал 360°«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова
В начале прошлого года Павел Дуров объявил о старте ICO. Так основатель «ВКонтакте» и Telegram рассчитывал привлечь финансирование на создание блокчейн-платформы TON для выпуска собственной криптовалюты Gram. Запуск TON назначили на 31 октября этого года.
Читать в источнике
Оценить59
с чего всё началось
"Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно", — говорится в сообщении комиссии.ТАССвчера в 09:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 01:00, Ашберн
Происшествия
Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП
Авто
Зима на подходе. Когда барнаульцам стоит «переобувать» автомобиль и сколько это стоит
Смена времени года всегда ставит перед автомобилистами насущный вопрос о необходимости «переобуть» своего «железного коня».
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака
Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
Армия и оружие
Сирийские военные встретились с отступающими силами США
Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Происшествия
В Екатеринбурге силовики проводят обыски у активистов штаба Навального
Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге к активистам штаба Алексея Навального рано утром пришли с обысками силовики.
Политика
Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»
Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Происшествия
В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек
В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
ЖКХ
Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ
В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Музыка
Певица из Саянска прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»
Общество
Покойник развеселил родственников на своих похоронах
Шоу-бизнес
Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева
Армия и оружие
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии
США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, о чем сообщило американское Министерство финансов на своем сайте.
Происшествия
В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове
Происшествия
В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье
Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
Наука
Красное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о сигналах раковых заболеваний
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.
Общество
Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни
Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Общество
Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью
Политика
Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»
В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому
Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Религия
Православные христиане празднуют Покров
Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Общество
СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ
«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
Энергетика
Сланцевая революция в США подошла к концу
Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Происшествия
Возросло число жертв тайфуна в Японии
В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Культура
Кирилл Серебренников получил французский орден Искусств и литературы
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
Экономика
Бухгалтеров просят покинуть учреждения
Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
Футбол
Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020
Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.