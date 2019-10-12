Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова

В начале прошлого года Павел Дуров объявил о старте ICO. Так основатель «ВКонтакте» и Telegram рассчитывал привлечь финансирование на создание блокчейн-платформы TON для выпуска собственной криптовалюты Gram. Запуск TON назначили на 31 октября этого года.
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с чего всё началось
"Наши экстренные действия сегодня призваны предотвратить наводнение Telegram американских рынков токенами, которые, как мы предполагаем, были проданы незаконно", — говорится в сообщении
 комиссии.
ТАССвчера в 09:00

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«Это было ожидаемо». Власти США против ICO Telegram Дурова

Телеканал 360°вчера в 17:45

Власти США против ICO Telegram. Рассказываем, что это значит

ТАССвчера в 09:00

Главные новости к утру 12 октября

Коммерсантъ12 октября в 00:00

Telegram не сможет остановить ICO, заявил эксперт

РИА Новости12 октября в 08:12

Власти США приостановили продажу криптовалюты от Telegram

Ведомости12 октября в 04:02

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

РБК13 октября в 12:30

Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram

Интерфакс11 октября в 17:50
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Происшествия

Мэр Абакана Николай Булакин погиб в ДТП

РИА Новости вчера в 06:33
Авто

Зима на подходе. Когда барнаульцам стоит «переобувать» автомобиль и сколько это стоит

Смена времени года всегда ставит перед автомобилистами насущный вопрос о необходимости «переобуть» своего «железного коня».
Алтапресс вчера в 20:50
Наука

Нобелевский лауреат Томас Линдал рассказал о непобедимости рака

Линдал убежден, что возникновение рака связано прежде всего с естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток.
MedikForum.ru вчера в 12:35
Армия и оружие

Сирийские военные встретились с отступающими силами США

Конвой сирийских правительственных войск встретился с отступающими силами США. Соответствующую видеозапись выложило агентство Ruptly.
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия

В Екатеринбурге силовики проводят обыски у активистов штаба Навального

Сегодня, 15 октября, в Екатеринбурге к активистам штаба Алексея Навального рано утром пришли с обысками силовики.
АН Между строк 00:57
Политика

Песков прокомментировал статью Суркова о «путинизме»

Представитель Кремля считает, что длительный опыт работы Владимира Путина на высших государственных должностях России заслуживает изучения со стороны политологов.
Газета.Ru вчера в 08:08
Происшествия

В Саратове проститься с убитой девочкой пришли около тысячи человек

В Саратове в Петропавловском храме проходит отпевание девятилетней Елизаветы, убитой 9 октября.
Коммерсантъ 13 октября в 04:48
ЖКХ

Единую платежку за коммуналку планируют ввести в России, узнали СМИ

В России может появиться единый платежный документ за Жилищно-коммунальные услуги.
Газета.Ru вчера в 20:25
Музыка

Певица из Саянска прошла слепые прослушивания в шоу «Голос»

Наш Север 13 октября в 00:40
Общество

Покойник развеселил родственников на своих похоронах

Lenta.ru вчера в 05:26
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

WMJ.ru вчера в 08:36
Армия и оружие

США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии

США ввели первые санкции против Турции из-за военной операции в Сирии, о чем сообщило американское Министерство финансов на своем сайте.
Lenta.ru вчера в 19:12
Происшествия

В Кемерове ребёнок полгода ходил с кисточкой для рисования в голове

Stoboy.ru вчера в 02:17
Происшествия

СМИ сообщили о задержании экс-майора Дымовского со взрывчаткой

РБК вчера в 17:07
Происшествия

В СК уточнили причину частичного обрушения жилого дома в Приморье

Частичное обрушение пятиэтажного дома в Новонежине Приморского края, в результате которого погибла женщина, могло произойти из-за взрыва водонагревателя.
RT на русском вчера в 19:44
Армия и оружие

Пентагон возложил ответственность на Эрдогана за усиление ИГ в Сирии

РБК вчера в 19:23
Наука

Красное мясо не влияет на возникновение рака

Ученые установили, что связи между онкологией и умеренным употреблением красного мяса нет.
Волгоградская правда 12 октября в 23:00
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о сигналах раковых заболеваний

Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, что боли в какой-либо части тела не указывают на развитие онкологии.
Волгоградская правда 13 октября в 23:48
Общество

Гороскоп на 14 октября: знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни

Осень становится все прохладнее, а знакам Зодиака стоит ждать перемен в жизни.
Стерлеград 13 октября в 11:30
Общество

Нобелевскую премию по экономике присудили за борьбу с бедностью

РИА Новости вчера в 05:53
Политика

Глава МИД Украины описал альтернативу «формуле Штайнмайера»

В качестве альтернативы «формуле Штайнмайера» властям Украины пришлось бы направить треть бюджета на мобилизацию и армию, заявил украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко на слушаниях в комитете Европарламента по иностранным делам, пишет «Страна.ua».
РБК вчера в 19:40
Шоу-бизнес

Наташа Королева выложила обращение к Зеленскому

Российская певица Наташа Королева выложила в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Газета.Ru вчера в 18:55
Религия

Православные христиане празднуют Покров

Русская православная церковь в понедельник, 14 октября, отмечает праздник Покрова Божией Матери.
Известия вчера в 00:54
Общество

СМИ нашли Анатолия Чепигу на фото со свадьбы дочери генерала ГРУ

«Радио Свобода» и группа расследователей Bellingcat нашли в открытых источниках фотографии Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), которого власти Британии считают причастным к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
РБК вчера в 14:39
Энергетика

Сланцевая революция в США подошла к концу

Самый медленный рост добычи за четыре последних года является очередным свидетельством того, что стремительный рост добычи сланцевой нефти подошел к концу.
Expert.ru вчера в 03:56
Происшествия

Возросло число жертв тайфуна в Японии

В Японии как минимум четыре человека скончались в результате тайфуна "Хагибис". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Газета.Ru 12 октября в 18:40
Культура

Кирилл Серебренников получил французский орден Искусств и литературы

DP.RU вчера в 14:54
Происшествия

Пропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку.
REGNUM 12 октября в 10:40
Экономика

Бухгалтеров просят покинуть учреждения

Казначейство готовится к централизации их функций Минфин разработал проект постановления правительства о порядке передачи в казначейство бухгалтерских функций федеральных и региональных министерств.
Коммерсантъ 13 октября в 19:03
Футбол

Сборная Украины обыграла Португалию и пробилась на Евро-2020

Благодаря победе, подопечные Андрея Шевченко сохранили лидерство в группе и досрочно квалифицировались на чемпионат Европы c первого места (19 очков), который пройдет летом 2020 года.
РБК вчера в 16:52
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