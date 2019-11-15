Армия и оружие
ИзвестияАмериканские военные испытали российский танк Т-80
Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в Twitter. Испытания проходили в Южной Корее.
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Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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