Армия и оружие

ИзвестияИзвестияАмериканские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в Twitter. Испытания проходили в Южной Корее.
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Военные США испытали российский танк Т-80

РБК06:04

Американские военные испытали российский танк Т-80

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Видео: американские военные опробовали БМП-3 и Т-80

Российская газетавчера в 09:41

Военные США испытали российский танк Т-80

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Американские военные испытали танк Т-80

РИА Новости02:22

Американские военные испытали российский танк Т-80

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Семьи погибших при расстреле в Забайкалье получили по 6,7 млн рублей

Семьи погибших при расстреле военнослужащих в Забайкалье получили по 6,7 млн руб. компенсаций, рассказал в интервью «Новой газете» референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов.
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Россиянин Александр Самарин выиграл произвольную программу и этап «Гран-при» в Москве.
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Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

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Изменения обяжут компанию Apple предоставить другим платёжным сервисам доступ к модулям NFC в своём семействе смартфонов.
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Steam начал распродажу тактических игр 1С с максимальными скидками

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Второй раунд поединка для Харитонова стал неудачным: россиянин проиграл британцу техническим нокаутом.
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Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Фонд кино не справляется с продвижением российского кинематографа.
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На улицы Гонконга вышли солдаты Китая

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Макрон хочет сделать ЕС более независимым от НАТО, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет сделать Европейский союз более независимым от НАТО в сфере обороны, внеся поправки в статью Договора о Европейском союзе, сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в ЕС.
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Советница Вучича рассказала о состоянии президента

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Общество

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