Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в Twitter. Испытания проходили в Южной Корее.

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