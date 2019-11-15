Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканские военные испытали российский танк Т-80

Военнослужащие американской бронетанковой бригады Greywolf протестировали российский танк Т-80У. Видео с учений опубликовано в аккаунте подразделения в твиттере. Маневры проходили в Южной Корее.
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Танкисты США протестировали Т-80

Телеканал 360°04:24

Американские военнослужащие испытали российский танк Т-80У

Комсомольская правда04:23

Танкисты США испытали Т-80

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Военные США испытали российский танк Т-80

RT на русском04:11

Военнослужащие США испытали российский танк Т-80У

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Видео: американские военные опробовали БМП-3 и Т-80

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