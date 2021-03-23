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Американские военные не пострадали в результате ракетного обстрела в Сирии

Американские военные не пострадали в результате ракетного обстрела их базы в Сирии. Об этом сообщили во вторник, 23 марта, в коалиции США.В источнике

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Коалиция США прокомментировала ракетный обстрел базы в Сирии

RT на русскомвчера в 14:55

Пентагон опроверг сообщения об обстреле американской базы в Дейр-эз-Зоре

ТАССвчера в 14:53

База США в Сирии подверглась обстрелу

Коммерсантъвчера в 11:42

В коалиции США подтвердили ракетный обстрел базы в Сирии

Взгляд.рувчера в 14:14

В американской коалиции рассказали об обстреле базы в Сирии

РИА Новостивчера в 13:55

5-я студия. Обстановка нвакаляется: удар по военной базе США в Сирии

Вести.Ruвчера в 14:46

Базу США в Сирии обстреляли ракетами

Lenta.ruвчера в 11:41
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Устойчивые к неблагоприятным условиям климата культуры начнут производить в ОАЭ

Американская аэрокосмическая компания Nanoracks совместно с Abu Dhabi Investment Office начала работу над совместным проектом по выведению устойчивых к неблагоприятной среде культур в космических теплицах.
Turkmenportalвчера в 08:16