Американские военные не пострадали в результате ракетного обстрела их базы в Сирии. Об этом сообщили во вторник, 23 марта, в коалиции США.

Видео Фото Интересное видео Вести.Ru Городовой Известия РБК МИР 24 Дума ТВ Пятый канал НТВ Городовой Вести.Ru Дума ТВ Городовой Телеканал RTVI Москва 24 Вести.Ru