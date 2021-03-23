ИзвестияАмериканские военные не пострадали в результате ракетного обстрела в СирииАмериканские военные не пострадали в результате ракетного обстрела их базы в Сирии. Об этом сообщили во вторник, 23 марта, в коалиции США.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоВести.RuГородовойИзвестияРБКМИР 24Дума ТВПятый каналНТВГородовойВести.RuДума ТВГородовойТелеканал RTVIМосква 24Вести.RuПодробнее о событииКоалиция США прокомментировала ракетный обстрел базы в СирииRT на русскомвчера в 14:55Пентагон опроверг сообщения об обстреле американской базы в Дейр-эз-ЗореТАССвчера в 14:53База США в Сирии подверглась обстрелуКоммерсантъвчера в 11:42В коалиции США подтвердили ракетный обстрел базы в СирииВзгляд.рувчера в 14:14В американской коалиции рассказали об обстреле базы в СирииРИА Новостивчера в 13:555-я студия. Обстановка нвакаляется: удар по военной базе США в СирииВести.Ruвчера в 14:46Базу США в Сирии обстреляли ракетамиLenta.ruвчера в 11:41Показать ещёОценить906КомментироватьПоделиться