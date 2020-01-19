Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruАмериканские военные не пустили российских к месторождению нефти в Сирии

Военнослужащие США, дислоцируемые в Сирии на подконтрольных Отрядам народной самообороны и Рабочей партии Курдистана (YPG/PKK) территориях, не пустили российских военных к нефтяному месторождению вблизи города Румелайн (провинция Хасеке). Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.
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