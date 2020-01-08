Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецАмериканские военные покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Военные США покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает SANA. Отмечается, что в направлении границы из провинции Хасеке двинулись 40 грузовиков.
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Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает
 правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
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