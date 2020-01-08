Армия и оружие
Газета.RuВоенные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак
Американские войска покинули свои базы в Хораб-эль-Джейр, а также в Хасеке на северо-востоке Сирии и направляются в Ирак. Всего к незаконному пограничному переходу Аль-Валид на сирийско-иракской границе направляются около 90 грузовиков с военной техникой и материально-техническим оборудованием.
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Политика
Путин и Эрдоган назвали убийство Сулеймани рискованным для США
Во время выступления российский и турецкий лидеры заявили, что убийство Сулеймани и действия США в Персидском заливе являются рискованными и неправомерными.
Армия и оружие
Венедиктов считает, что Третья мировая война уже идет и России придется в ней участвовать
США, имея в виду нефтяные интересы, преследуют свои цели. Война эта началась не вчера и не сегодня.
Общество
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве
Люди несут цветы к посольству Украины в Москве в память о жертвах крушения самолета в Тегеране.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают вариант переезда в Канаду
Якобы супруги всерьез рассматривают возможность переезда за океан, а после удачных каникул в Канаде они рассматривают именно Канаду как одно из лучших мест для переезда.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Трамп заявил, что не позволит Ирану иметь ядерное оружие
Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления с обращением к нации и международному сообществу по поводу сложившейся ситуации на Ближнем Востоке и напряженных взаимоотношений с Ираном заявил, что не позволит Тегерану иметь ядерное вооружение, пока он глава США.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Технологии
Sony показала логотип PlayStation 5
Sony в рамках своей пресс-конференции на CES 2020 представила официальный логотип PlayStation 5, который выполнен в стиле PlayStation 4. Помимо этого, в рамках презентации президент игрового подразделения корпорации Джим Райан показал слайд с особенностями консоли нового поколения, о которых мы в подробностях слышали в течение 2019 года.
Политика
Беларусь и ЕС договорились об упрощении визового режима
Беларусь и Евросоюз пришли к соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи
Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
Происшествия
В Оттаве произошла массовая стрельба
В столице Канады Оттаве произошла стрельба. Один человек погиб, еще трое получили ранения.
Хоккей
КХЛ. ЦСКА обыграл «Динамо» в столичном дерби
В Москве играли два столичных клуба "Динамо" и ЦСКА. Победу со счетом 4:1 одержали армейцы.
Политика
Жириновский назвал ЕС «колхозом»
В ЕС решения принимаются слишком сложно, поэтому «Северный поток-2» до сих пор не введен в действие, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в Telegram-канале.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Технологии
Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах
Эксперты по безопасности предупреждают об опасности зарядки гаджетов в общественных местах.
Происшествия
У жителя Петербурга нашли на балконе мумию
По данным телеканала, труп хранили более двух лет на балконе одной из квартир на улице Антонова-Овсеенко. Об этом стало известно 7 января.
Политика
Трамп объявил о дальнейших действиях против Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отступлении Ирана, отметив, что это хорошо для всего мира. Об этом сообщает РИА «Новости».
Политика
Президент Польши оправдался за отказ ехать на форум памяти холокоста
Польский президент Анджей Дуда объяснил свой отказ поехать в Израиль и участвовать в форуме памяти холокоста World Holocaust Forum.
Политика
На Украине назвали условия отказа от минских соглашений
Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно ходить в бани и сауны
Роспотребнадзор призвал соблюдать меры предосторожности при посещении бань и саун, сообщает пресс-служба ведомства.
Авто
Обновленные Hyundai Creta и Hyundai Solaris готовятся к выходу в РФ
Компания Hyundai подтвердила скорый выход в продажу в России обновленных версий кроссовера Creta и седана Solaris.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Общество
В «Яблоке» оскорбили Жириновского после слов о «крепостных и холопах»
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Экономика
«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги
«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.