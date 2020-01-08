Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВоенные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

Американские войска покинули свои базы в Хораб-эль-Джейр, а также в Хасеке на северо-востоке Сирии и направляются в Ирак. Всего к незаконному пограничному переходу Аль-Валид на сирийско-иракской границе направляются около 90 грузовиков с военной техникой и материально-техническим оборудованием.
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Американские военные покинули две базы на северо-востоке Сирии и направились в сторону Ирака, сообщает
 правительственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента в регионе.
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Военные США покинули базы в Сирии и направились в Ирак

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