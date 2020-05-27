Армия и оружие
REGNUMАмериканские военные попали в засаду террористов в Сирии
Дамаск, 27 мая 2020, 01:23 — REGNUM Патруль американских военнослужащих и курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает агентство SANA.
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с чего всё началось
Неизвестные атаковали колонну военнослужащих американской армии и формирования «Сирийские демократические силы» в провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на информированные источники.РБКвчера в 19:46
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