с чего всё началось

Дамаск, 27 мая 2020, 01:23 — REGNUM Патруль американских военнослужащих и курдских формирований из «Сил демократической Сирии» (СДС) попал в засаду боевиков в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщает агентство SANA.

Американские военные попали в засаду террористов в Сирии

Происшествия Сказала, что хочет покататься на роликах: в Екатеринбурге пропала 13-летняя школьница Девочка отказалась ехать с семьёй в сад, потому что хотела покататься с подругой на роликах, но, как позже оказалось, подруга даже не знала об этом.

Хоккей НХЛ возобновит сезон плей-офф в формате из 24 клубов Отмечается, что сезон, прерванный в марте, возобновится сразу с серии плей-офф, в которой примут участие 24 клуба.

Политика Байден публично назвал Трампа полным дураком Кандидат в президенты США демократ Джо Байден во время интервью CNN назвал действующего главу государства Дональда Трампа дураком, который "показывает ложную мужественность" на фоне пандемии. 1

Армия и оружие В Пентагоне заявили о 14 российских истребителях в Ливии Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге во вторник, 26 мая, заявил о якобы наличии 14 российских военных самолетов в Ливии.

Политика Названы возможные даты голосования по поправкам к Конституции В качестве возможных дат голосования по поправкам к Конституции власти России рассматривают 1 и 8 июля. 8

Происшествия Ураганный ветер в Кузбассе сносил крыши домов и валил деревья Кемерово, 27 мая 2020, 06:44 — REGNUM Ураганный ветер, разыгравшийся в Кузбассе накануне, 26 мая, повредил кровли 147 домов и объектов социальной сферы, включая 16 многоквартирных домов и 11 соцобъектов. 2

Шоу-бизнес Шнуров показал угрозы от Пригожина Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, обидевшись на стихотворение Сергея Шнурова о певице Валерии, решил своеобразным способом вызвать лидера группы «Ленинград» на дуэль. 496

Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 26

Политика Депутаты предложили исключить отчет Коновалова из повестки сессии Решение о выступлении главы Хакасии не принято. Председатель парламента Владимир Штыгашев заявил, что у Коновалова будет на отчет 45 минут. 6

Общество Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал в колонке для ТАСС о мерах предосторожности в связи с коронавирусом и отношении к масочному режиму. 144

Здоровье Академик СО РАН: Коронавирус появился в Сибири в январе Научный руководитель Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Власов добавил, что для подтверждения теории о раннем проникновении вируса нужно сделать ряд тестов на антитела. 32

Происшествия В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД. 614

Общество Налог на воду и штраф за борщевик: разбираемся в садовых законах нового сезона За воду придётся заплатить Вступивший в силу в 2019 году закон о ведении садоводства и огородничества установил отсрочку на обязательное лицензирование общих скважин.

Происшествия В Екатеринбурге загорелся культурный центр В Екатеринбурге загорелся культурный центр "Орджоникидзевский" на площади 700 кв. м, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 8