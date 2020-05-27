Армия и оружие
РБКСМИ сообщили о нападении на колонну американских военных в Сирии
Как сообщили источники SANA, нападавшие использовали автоматическое оружие и гранаты. При этом в Пентагоне опровергли информацию о том, что трое американских военных были ранены при нападении неизвестных на конвой. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель Пентагона Шон Робертсон.
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Политика
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд на Путина
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев подал в Верховный суд на президента РФ Владимира Путина.
Коммерсантъ 16:25
Экономика
Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис
Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
Ведомости 03:26
Общество
К концу недели Москва столкнется с рекордным количеством дождей
Евгений Тишковец отметил, что до конца недели в общей сложности ожидается столько осадков, сколько выпало за все дни с начала месяца.
Вести.Ru 13:56
Транспорт
На Украине возобновили продажу билетов на поезда внутреннего сообщения
Компания "Украинская железная дорога" намерена частично возобновить внутреннее пассажирское сообщение с 1 июня.
ТАСС 15:57
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Технологии
Эксперт рекомендовал не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь
Лучше не оставлять смартфон на зарядке на всю ночь без крайней необходимости, рассказал руководитель отдела аналитических и IT-исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.
РБК 21:36
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Здоровье
Губернатор сделал важное заявление по ограничениям в Самарской области
Во вторник, 26 мая, Дмитрий Азаров призвал ужесточить контроль за соблюдением ограничений и самоизоляции в Самарской области в связи с напряженной ситуацией по заболевшим коронавирусом.
КТВ-Луч 14:11
Происшествия
В Бурятии за сутки выявили 51 случай коронавируса
За сутки количество зараженных коронавирусной инфекцией в Бурятии увеличилось на 51, с момента начала пандемии зафиксированы 1364 случая заражения в регионе, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 21:57
Наука
В Мехико обнаружили захоронения древних людей и мамонтов
Палеонтологи обнаружили останки 60 мамонтов и 15 захоронений людей.
Pravda.Ru вчера в 07:29
Экономика
В России могут сократить срок моратория на пени за неуплату услуг ЖКХ
Москва, 26 мая 2020, 10:06 — REGNUM Ранее введённый до конца 2020 года запрет на начисление и взимание пеней за неоплату за услуги ЖКХ может быть отменён раньше срока.
REGNUM 03:06
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Происшествия
В Кузбассе штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли домов
В Кемеровской области штормовой ветер повалил деревья и повредил кровли частных домов, сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 26 мая.
Известия 12:49
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову стихами
Продюсер Иосиф Пригожин в стихотворной форме ответил музыканту Сергею Шнурову, с которым у него произошел конфликт.
Взгляд.ру 11:41
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Политика
Путин бросил ручку в ходе совещания
Президент России Владимир Путин бросил шариковую ручку на стол во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.
РИА Новости 20:15
Футбол
Владелец «Хаддерсфилда» заявил, что в Англии могут прекратить существование 50-60 клубов
Существует абсолютно реальная вероятность того, что если в футболе сейчас что-то не будет предпринято, чтобы все клубы могли оплачивать свои счета и доходить до того уровня, когда доход будет восстановлен, вы увидите, что 50 или 60 клубов прекратят своё существование.
Чемпионат 22:02
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года
По данным исследовательской компании Omdia, iPhone 11 был самым популярным смартфоном в первом квартале этого года, несмотря на то, что из-за коронавируса в мире сложилась напряжённая ситуация.
3DNews 17:39
Общество
Омбудсмен назвал регионы России с наибольшим давлением на бизнес
В Кабардино-Балкарии, Дагестане, Иркутской области и Чечне наблюдается наибольшее давление на предпринимателей со стороны контрольно-надзорных органов.
RT на русском 21:15
Финансы
Российские банки ввезли в страну рекордную сумму валюты
В марте российские банки ввезли в страну рекордный объем валюты, следует из данных Центробанка.
РИА Новости 04:13
Культура
Иван Стебунов выиграл «Танцы со звёздами»
Победителем 11-го сезона по итогам общего голосования стала пара Иван Стебунов — Инна Свечникова.
Труд 16:42
Политика
Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова»
Президент США Дональд Трамп обвинил Twitter в «удушении свободы слова» после того, как под некоторыми его постами появились сообщения о фальсификации информации.
Lenta.ru 20:16
Здоровье
В Саратове открываются магазины нижнего белья и детской одежды
В Саратовской области вновь открывается ряд магазинов, которые были закрыты из-за эпидемии коронавируса.
Московский Комсомолец 14:56
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, пожарившего шашлыки у Вечного огня
Полиция Петербурга задержала мужчину, который пожарил шашлыки у Вечного огня над могилой рабочих и матросов в Кронштадте.
Российская газета 07:01
Авто
Mercedes-Benz разрабатывает хардкорную вариацию для нового G-класса
Простой Mercedes-Benz G500 имеет под капотом 422-сильный битурбированный мотор 4.0 V8, 9-ступенчатую АКПП и полноприводную систему с понижайкой и механическими блокировками всех трёх дифференциалов.
CarsWeek.ru 10:25
Армия и оружие
В России начались испытания колесной версии гаубицы «Коалиция-СВ»
«Центральный научно-исследовательский институт Буревестник» приступил к испытаниям первой малой серии перспективной самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» на колесной базе.
Военное дело 02:07
Экономика
Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM 12:36
Общество
В Петербурге закрасили новое граффити с Бродским
Граффити с изображением Иосифа Бродского появилось напротив его музея-квартиры накануне, в день 80-летия поэта.
Культуромания вчера в 10:06