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REGNUM
REGNUM

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Дамаск, 27 августа 2020, 08:19 — REGNUM В Сирии в результате столкновения с российским патрулем пострадали несколько американских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.В источнике
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Эхо Москвы

В США обвинили РФ в провокации дорожной аварии в Сирии, в результате которой пострадали четверо американских военных

Эхо Москвы03:05
Газета.Ru

Американские военные пострадали при столкновении с патрулем РФ в Сирии

Газета.Ru02:36
РБК

Военные США пострадали при столкновении с российским патрулем в Сирии

РБКвчера в 15:33
Интерфакс

Что случилось этой ночью: четверг, 27 августа

Интерфакс01:06
ИА Красная Весна

США провели военные учения на востоке Сирии

ИА Красная Весна02:03
REGNUM

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

REGNUM01:19
Lenta.ru

Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Lenta.ruвчера в 12:56

ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле

ФСБ задержала в Барнауле по подозрению в госизмене военного ракетных войск стратегического назначения, который передавал секретные данные минобороны Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ведомство.
ФСБ задержала за госизмену военнослужащего ракетных войск в Барнауле
Ведомости02:41
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Часы Omega вновь побывали на дне Марианской впадины

Одна из моделей, Omega Seamaster Planet Ocean «Ultra Deep», также была прикреплена к внешней стороне пилотируемого глубоководного аппарата Limiting Factor – таким образом дайверские часы Omega снова побывали в самом глубоком месте на Земле.
Как потратить02:18
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Директор певицы МакSим прокомментировала сообщения о ее «исчезновении»

Певица МакSим ограничила общение со знакомыми и проводит время с детьми на море, сообщила «СтарХиту» ее директор Маргарита Соколова, комментируя заявление радиоведущей Аллы Довлатовой о ее «исчезновении».
Rambler News Serviceвчера в 07:36
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В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

Немецкие государственные ведомства, регулирующие вопросы безопасности пищевой и непищевой продукции, раскрыли сферу применения веществ из группы ингибиторов холинэстеразы, которые ранее были обнаружены в организме Алексея Навального.
Газета.Ruвчера в 08:44
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Глава Башкирии поблагодарил Путина после заявления о содовой компании

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров выразил благодарность президенту России Владимиру Путину после его заявления о ситуации с Башкирской содовой компанией в среду, 26 августа.
Известиявчера в 11:25
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119 случаев коронавируса выявили за сутки в Свердловской области

В Свердловской области заболели коронавирусом 119 человек за минувшие сутки, Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в оперштабе региона 27 августа, на сегодня число случаев COVID-19 составило на Среднем Урале 24 839.
Уральский меридиан03:32
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