Армия и оружие

Евразия DailyЕвразия DailyАмериканские военные потеряли беспилотник над Ливией

Американский беспилотный летательный аппарат перестал выходить на связь во время работы в небе над Триполи. Командование ВС США подтвердило потерю аппарата. Отмечается, что он не нёс на себе вооружения.
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США потеряли беспилотник в Ливии

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Принадлежащий США беспилотник пропал в Ливии

Российская газетавчера в 20:30

Американский беспилотник потеряли в Ливии

Газета.Ruвчера в 20:49

Американские военные сообщили о потере связи с беспилотником в Ливии

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РИА Новостивчера в 20:16

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RT на русскомвчера в 20:10

Военные США потеряли связи с беспилотником, выполнявшим полет над Ливией

ТАССвчера в 20:05
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Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 01:25, Ашберн
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