Армия и оружие

Life.ruLife.ruАмериканские военные потеряли беспилотник в Ливии

Как сообщает пресс-служба Африканского командования Вооружённых сил США, операции, проводимые при помощи БЛА, "имеют решающее значение для противодействия террористической деятельности в Ливии". Американские ВВС регулярно наносят удары по территории Ливии с беспилотников.
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США потеряли беспилотник в Ливии

Известиявчера в 21:47

Военные США заявили о потере беспилотника над Ливией

RT на русскомвчера в 20:10

Американский беспилотник потеряли в Ливии

Газета.Ruвчера в 20:49

Принадлежащий США беспилотник пропал в Ливии

Российская газетавчера в 20:30

США потеряли беспилотник в Ливии

РИА Новостивчера в 20:16

Американские военные сообщили о потере связи с беспилотником в Ливии

РБКвчера в 21:27

Военные США потеряли связи с беспилотником, выполнявшим полет над Ливией

ТАССвчера в 20:05
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Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Гаджеты

В России изготовили позолоченные наушники Apple за 4,3 миллиона

В Российской Федерации из новых беспроводных наушников Apple AirPods Pro выпустили позолоченную версию устройства под названием Caviar AirPods Gold Edition.
В городе R 21 ноября в 07:51
Спорт

Комитет WADA рекомендовал признать РУСАДА не соответствующим кодексу

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства рекомендовал исполкому организации признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу.
РИА Новости 03:51
Общество

В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
Известия вчера в 13:22
Общество

Россиянам рассказали о главных ошибках при сезонной смене колес

Одной из главных ошибок при сезонной смене колес является использование старой резины, срок годности которой ограничен, пишет журнал «За рулем».
Lenta.ru вчера в 22:51
Происшествия

На пожаре в Хакасии погибли двое детей и взрослый мужчина

При пожаре в селе Бельтырское Аскизского района в Хакасии погибли двое детей и мужчина.
REGNUM 00:23
Единоборства

Ортис оказался на 7 кг тяжелее Уайлдера на взвешивании

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC американец Деонтей Уайлдер и соискатель титула кубинец Луис Ортис прошли официальную процедуру взвешивания в преддверии поединка, который состоится в Лас-Вегасе 23 ноября.
Чемпионат 00:06
Общество

Мантуров назвал сроки начала производства российского электромобиля

РБК 03:27
Фигурное катание

Косторная выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная заняла первое место в короткой программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
RT на русском вчера в 04:29
Происшествия

Еще одна жертва Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Выпускница СПбГУ, которая с 2004 по 2009 год была возлюбленной историка Олега Соколова, дала большое интервью, в котором рассказала, что ей пришлось пережить за время отношений с доцентом.
Газета.Ru вчера в 08:57
Общество

Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей

Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Похвистнево-Информ 21 ноября в 19:36
Общество

Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему россиянки стареют якобы быстрее, чем китаянки.
Известия вчера в 20:08
Футбол

Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Lenta.ru 21 ноября в 23:50
Политика

Депутат Госдумы предложил отправить Украине «посылочку из унитазов»

Толстой отметил, что на кораблях «никто ничего не брал», однако в случае необходимости в России могут собрать украинским коллегам «какую-нибудь посылочку из унитазов».
Известия 02:10
Космос

Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
МИР 24 21 ноября в 01:43
Происшествия

В аэропорту Львова самолёт выкатился за пределы взлётной полосы

RT на русском 04:19
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Происшествия

В центре Калининграда пассажирский автобус въехал в торговый павильон

В центре Калининграда, у Центрального рынка, пассажирский автобус протаранил ограждение, вылетел на тротуар и врезался в цветочный павильон.
Вести Калининград 03:00
Политика

Представитель Зеленского исключил силовой сценарий «возвращения» Крыма

Руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не рассматривает силовой сценарий "возвращения" Крыма.
РИА Новости вчера в 14:34
Шоу-бизнес

Муж Заворотнюк удалил все фото в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram. Теперь его профиль абсолютно пустой.
Вечерняя Москва вчера в 14:37
Музыка

Николай Басков устроил потасовку на юбилейном концерте Игоря Крутого

Несколькими часами ранее Николай Басков опубликовал ролик из частного самолета, на котором вся компания летела в Минск.
Комсомольская правда вчера в 17:43
Футбол

Чалов зимой может перейти в «Челси»

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов зимой может перебраться на туманный Альбион.
Вести.Ru вчера в 19:11
Политика

МИД Швеции пожаловался на боязнь россиян посещать страну

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что иностранцы не хотят посещать страну из-за её негативного образа за рубежом.
RT на русском вчера в 15:16
Наука

Обнаружены останки «библейского» змея с задними лапами

Наши находки подтверждают идею о том, что предки современных змей были крупнотелыми и имели большую пасть,- заявил руководитель группы исследователей Изучение останков также показало, что ранние змеи сохраняли свои задние конечности в течение длительного периода времени до возникновения видов современных змей, которые по большей части полностью лишены конечностей.
Южный Федеральный 21 ноября в 11:28
Политика

Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии

Сербский президент Александр Вучич прокомментировал сообщения о «российском разведчике» в Сербии, отметив, что на территории страны действуют многочисленные разведывательные службы.
RT на русском вчера в 04:15
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина за копейки распродает подарки экс-короля Малайзии

27-летняя российская модель Оксана Воеводина за копейки распродает подарки, полученные от своего бывшего супруга, экс-короля Малайзии Мухаммада V. Так, недавно манекенщица была вынуждена избавиться от дорогостоящего кольца, чтобы оплатить пребывание в больнице.
Экспресс газета 00:40
Космос

Астероид размером с челябинский метеорит летит к Земле

На Землю летит неизвестный астероид, который по размеру сопоставим с челябинским метеоритом, сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александра Блошенко.
Псковское агентство информации вчера в 15:00
Происшествия

В Москве аспирант МГУ выпал из окна общежития и погиб

Lenta.ru вчера в 05:20
Киберспорт

Valve: Обновление The Outlanders для Dota 2 выйдет 26 ноября

Сотрудник Valve написал на reddit, что компания планирует выпустить обновление The Outlanders для Dota 2 во вторник 26 ноября.
CyberSport.ru 02:08
Общество

Минкульт предложил ограничить время показа одного фильма в кинотеатрах

В поправках к закону о господдержке кинематографа говорится, что количество сеансов одной картины не может превышать 35% от общего числа показов за день.
Эхо Москвы 02:30
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