Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.

Экономика «Победа» запустила распродажу билетов на июль Распродажа «Победы» вынудила снизить минимальную стоимость билетов на некоторых направлениях и другие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии».

Общество Назван способ избавиться от тяги к сладкому за неделю Шведский диетолог Фредерик Паулун назвал простые правила, которые позволят избавиться от пристрастия к сладкому всего за одну неделю.

Общество На сайте стопкоронавирус.рф появилась карта выхода из самоизоляции На карте указано, на каком этапе снятия ограничительных мер находятся все регионы России.

Происшествия Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице. 1,2K

Путешествия Крым ждет туристов со всей России с 1 июля С 15 июня для крымчан начинают работать санатории, пансионаты, гостиницы и отели.

Политика Путин поздравил россиян с Днем России Президент Владимир Путин поздравил всех россиян с Днем России, подчеркнув, что на просторах от Калининграда до Курил, от севера до Крыма созидалась наполненная великой славой история страны.

Происшествия После крушения легкомоторного самолёта под Рязанью возбудили дело Следователи возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Рязанской области, в результате которого погиб пилот. 10

Общество Аксенов запустил новый водопровод в Симферополе В Симферополе запустили новый водопровод для снабжения города от местных артезианских скважин.

Технологии Обнаружен простой способ смотреть YouTube без рекламы бесплатно В сети обнаружили очень простой способ смотреть видео на Youtube без рекламы и не оплачивая подписку.

Наука Установлена наименее уязвимая к коронавирусу группа крови После поправки на пол, массу тела и возраст исследователи установили, что люди с первой группой крови на 9%–18% реже заболевают COVID-19. 135

Происшествия В Самарской области рассказали об умерших пациентах с коронавирусом Еще три пациента с коронавирусом скончались в Самарской области, они страдали хроническими заболеваниями, всего в регионе зарегистрированы 40 летальных случаев, сообщает областной штаб по борьбе с COVID-19. 93

Общество Воробьев рассказал о главном вызове после окончания пандемии Губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал восстановление экономики самым главным вызовом после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

Игры Sony презентовала PlayStation 5 Компания Sony представила игровую приставку нового поколения PlayStation 5. 281

Киберспорт В CS:GO появился фильтр ненормативной лексики Разработчики добавили в игру фильтр ненормативной лексики для текстового чата. Новая функция включена по умолчанию.

Политика Украинские аэропорты начнут принимать международные рейсы Правительство Украины в пятницу, 12 июня, разрешило некоторым аэропортам в стране с 15 июня принимать международные рейсы, также утверждены новые критерии работы пропускных пунктов.