Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.
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Американские военные попытались помешать российскому патрулю в Сирии

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Патруль бремени: дорожные войны России и США не вернут Асаду нефть

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Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Известиявчера в 16:03

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

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Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео

Lenta.ruвчера в 16:29

Опубликовано видео, где машина США заглохла рядом с патрулем РФ в Сирии

Газета.Ru05:22

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

РЕН ТВвчера в 15:11
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Дочь Ефремова ответила на сообщения о его регистрации в Telegram

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Мировые цены на нефть ускорили падение

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Навальный оказался популярнее Путина у россиян 40–54 лет

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В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
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Как и намеревались, власти ДНР и ЛНР не стали открывать блокпосты на линии разграничения 10 июня.
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Армия и оружие

Ищенко объяснил, почему Трамп выводит войска США из Германии

На днях президент США Дональд Трамп распорядился сократить численность американских военных в ФРГ с 52 тысяч до 25 тысяч.
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Дело о сбыте наркотиков возбуждено после ДТП Ефремова

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Общество

Пропуска в Краснодарском крае отменены

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что введенные в связи с коронавирусом для передвижения между муниципалитетами региона пропуска отменяются.
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Происшествия

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РИА Новости 06:19
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Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью

Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
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Политика

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Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
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Происшествия

В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси

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Армия и оружие

Ракета упала рядом с посольством США в Багдаде

Ракета упала в среду в «зеленой зоне» иракской столицы.
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Врач назвал визуальные признаки заражения коронавирусом

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По данным Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), фонд и группа компаний "ХимРар" поставили в российские больницы первую партию препарата против коронавируса "Авифавир".
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Все российские школьники - и 9-х, и 11-х классов - в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов.
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В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ

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Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
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Предшественника Великой китайской стены нашли археологи

Нашли предшественника Великой китайской стены.
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз

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