Армия и оружие
РИА НовостиАмериканские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.
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Энергетика
Мировые цены на нефть ускорили падение
Москва, 11 июня 2020, 10:08 — REGNUM Мировые цены на нефть в ходе торгов 11 июня снижаются, свидетельствуют данные торгов.
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Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что бывший украинский лидер Пётр Порошенко и его однопартийцы из партии «Европейская солидарность» оказывают на неё давление.
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Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
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Погибшего в ДТП с участием Ефремова Захарова похоронили под Рязанью
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Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv 01:25
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В Москве полицейский на мотоцикле попал в аварию с такси
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Ракета упала рядом с посольством США в Багдаде
Ракета упала в среду в «зеленой зоне» иракской столицы.
Коммерсантъ вчера в 20:58
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Кремль высказался насчет судьбы Донбасса: Украина должна стать единой
Пескову журналистами был задан вопрос, поменялась ли позиция Кремля относительно конфликта в Донбассе.
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Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной
Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
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Представлен фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 5 с поддержкой NFC за $32
Что касается стоимости, то версия Xiaomi Mi Band 5 без поддержки NFC обойдётся в 27 долларов США, с поддержкой — в 32 доллара.
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Футбол
Игрок «Тоттенхэма» Алли отстранен на один матч за шутку о коронавирусе
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В Еврокомиссии рассказали, граждан каких стран пустят в Евросоюз
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