Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиАмериканские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.
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Американские военные попытались помешать российскому патрулю в Сирии

Говорит Москва04:21

Патруль бремени: дорожные войны России и США не вернут Асаду нефть

News.ru05:52

Опубликовано видео, где машина США заглохла рядом с патрулем РФ в Сирии

Газета.Ru05:22

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости06:10

Попытка военных США заблокировать российский патруль в Сирии попала на видео

Lenta.ruвчера в 16:29

Военные США попытались заблокировать российский патруль в Сирии

Известиявчера в 16:03

Военные США попытались преградить путь российскому патрулю в Сирии

РЕН ТВвчера в 15:11
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Происшествия

Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома

Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.
РЕН ТВ 07:26
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
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Общество

Режим самоизоляции в Красноярском крае продлен на месяц

В Красноярском крае продлен режим ограничений из-за коронавируса до 12 июля.
BFM.ru 02:41
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Игры

Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam

Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без.
Игромания.ру вчера в 08:33
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Политика

В Кремле рассчитывают, что идеи новых санкций США не будут реализованы

В Кремле рассчитывают, что предложения о новых санкциях США против России не будут реализованы, рестрикции не способствуют нормализации двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:38
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Здоровье

Россиян предупредили об опасности клещей

Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева.
Газета.Ru 07:46
Политика

Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады

Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос".
РИА Новости 06:40
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Транспорт

В ГИБДД появился новый метод проверки водителей на трезвость

Проект нового метода определения водителя на трезвость направлен на рассмотрение в Общественную палату.
Neva.Today вчера в 04:29
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Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Экономика

Госдолг США достиг рекордной отметки

Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
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Общество

Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы

У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей.
ТАСС 07:17
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Экономика

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком.
РБК 00:00
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Происшествия

В Словакии неизвестный напал на начальную школу

В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.
RT на русском 06:15
Общество

Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной

Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.
ТАСС 06:28
Происшествия

Возбуждено дело по факту сбыта актеру Ефремову наркотиков

Газета.Ru 05:13
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Общество

В Хакасии отменяют режим всеобщей самоизоляции с 15 июня

В результате в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности внесен ряд изменений, которые предусматривают некоторые послабления С понедельника (15 июня) прекращается всеобщий режим самоизоляции.
ТАСС 07:37
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Общество

В Краснодарском крае отменили пропускной режим

Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края.
Известия 07:15
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Происшествия

Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram

Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
2
Политика

Румыния может признать Россию враждебной страной

Румыния впервые сочла Россию враждебным государством, обвинив ее в «агрессивном поведении».
Городовой вчера в 01:47
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Гаджеты

Huawei объявила о старте продаж нового планшета в России

В компании напомнили, что новинка получила экран диагональю 10,4 дюйма, процессор Kirin 810 с нейронным модулем Da Vinci, а также графический процессор Mali-G52 с технологией GPU Turbo 3.0.
Rambler News Service 06:20
Политика

Кремль: Путин может обратиться к гражданам по поправкам к Конституции

Президент может обратиться к гражданам до или после голосования по поправкам к Основному закону - если посчитает необходимым.
Российская газета 06:07
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Общество

Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования

Получить сертификаты москвичи смогут, приняв участие в голосовании по поправкам в Конституцию.
РБК 06:08
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Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Шоу-бизнес

Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову

Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
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Шоу-бизнес

В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной

Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
69
Общество

Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус

В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.
Вести.Ru 07:47
Происшествия

С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве

Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
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Общество

Названы визуальные признаки заражения коронавирусом

РИА Новости 05:40
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Финансы

Курс доллара вырос до 69 рублей в начале торгов

Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов в четверг, 11 июня. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:41
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Армия и оружие

Захваченный силами ПНС вертолет Ми-35 застрял под мостом в Ливии

Военные силы ПНС решили вывезти захваченный ранее вертолет Ми-35, однако во время транспортировки он застрял под мостом.
Discover24 03:48
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