Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "Инцидент произошёл в населенном пункте Абра, примерно в 50 километрах от Хасеке", - рассказал собеседник агентства.

Происшествия Сотрудники ФСИН увезли Ефремова из дома Сотрудники ФСИН увезли актера Михаила Ефремова из его квартиры, где он содержится под домашним арестом.

Игры Capcom наконец-то исправила названия всех Resident Evil в Steam Поклонники Resident Evil, которые приобретают игры серии в Steam, знают, что Capcom называет их как душе угодно — строчными и прописными буквами, а также с упоминанием японского названия и без. 3

Здоровье Россиян предупредили об опасности клещей Россиян предупредили об опасности быть укушенным клещами в лесу, пишет "Интерфакс" со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александра Лукашева.

Политика Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук сложил мандат депутата Рады Лидер украинской группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в четверг заявил о сложении мандата депутата Верховной рады Украины, но намерен продолжить политическую карьеру в партии "Голос". 2

Экономика Госдолг США достиг рекордной отметки Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов. 5

Общество Антитела к коронавирусу обнаружили у 17,4% жителей Москвы У жителей Москвы начинает формироваться популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции, антитела к вирусу обнаружили уже у 17,4% жителей. 53

Экономика Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. 109

Происшествия В Словакии неизвестный напал на начальную школу В Словакии неизвестный напал на начальную школу, инцидент произошёл в городе Врутки.

Общество Роспотребнадзор считает дезинфекцию улиц бессмысленной Дезинфекция улиц и тротуаров не имеет смысла, обеззараживать следует контактные поверхности, например скамейки и детские площадки.

Общество В Хакасии отменяют режим всеобщей самоизоляции с 15 июня В результате в постановление правительства Хакасии о введении режима повышенной готовности внесен ряд изменений, которые предусматривают некоторые послабления С понедельника (15 июня) прекращается всеобщий режим самоизоляции. 4

Общество В Краснодарском крае отменили пропускной режим Помимо решения об отмене пропускного режима, было также принято решение о снятии ограничений на передвижение между городами и районами Краснодарского края. 234

Происшествия Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости. 2

Гаджеты Huawei объявила о старте продаж нового планшета в России В компании напомнили, что новинка получила экран диагональю 10,4 дюйма, процессор Kirin 810 с нейронным модулем Da Vinci, а также графический процессор Mali-G52 с технологией GPU Turbo 3.0.

Общество Москва оплатит работодателям тестирование сотрудников на коронавирус В Москве работодатели смогут протестировать своих сотрудников на антитела к коронавирусу за счет городского бюджета.