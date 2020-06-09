Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний. Причина аварии находится в стадии расследования.

Происшествия Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 5,6K

Политика Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет. 515

Политика Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах. 8

Политика Румыния может признать Россию враждебным государством Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны. 2,6K

Политика Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты". 526

Политика Стало известно о планах Трампа по реформе полиции в США Вашингтон, 10 июня 2020, 06:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представит ряд инициатив по реформированию полиции страны 11 июня, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.

Футбол Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика Скауты всех трёх клубов будут присутствовать на первом полуфинальном матче Кубка Сербии "Партизан" — "Црвена Звезда", который состоится 10 июня, и будут следить за игрой форварда.

Политика Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом. 813

Общество МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года. 54

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 514

Кино Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.