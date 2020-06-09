Армия и оружие
RuNews24.ruАмериканские военные случайно уронили с самолета гиперзвуковую ракету
Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний. Причина аварии находится в стадии расследования.
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Происшествия
Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП
Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Происшествия
В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов
RT на русском вчера в 16:29
Технологии
Новая версия Windows 10 стала доступна для широкого круга пользователей. Как получить
Начиная с сегодняшнего дня Microsoft сделала доступным Windows 10 May 2020 Update для большего круга пользователей и для более широкого ассортимента конфигураций ПК.
iXBT.com 01:03
Политика
Румыния может признать Россию враждебным государством
Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
Общество
Роспотребнадзор сообщил о масочном режиме во всех регионах России
Во всех субъектах России сохраняется масочный режим, независимо от снятых ограничений, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Комсомольской правде».
Коммерсантъ вчера в 18:57
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 июня
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 485,2 тыс. (8595 за сутки).
РБК 01:16
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Политика
Стало известно о планах Трампа по реформе полиции в США
Вашингтон, 10 июня 2020, 06:18 — REGNUM Президент США Дональд Трамп представит ряд инициатив по реформированию полиции страны 11 июня, передает телеканал NBC со ссылкой на источники в Белом доме.
REGNUM вчера в 23:18
Происшествия
Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне
Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
Футбол
Скауты трёх московских клубов просмотрят Умара Садика
Скауты всех трёх клубов будут присутствовать на первом полуфинальном матче Кубка Сербии "Партизан" — "Црвена Звезда", который состоится 10 июня, и будут следить за игрой форварда.
Soccer.ru вчера в 19:42
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Политика
Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу
Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
Кино
Вышел трейлер комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом
Кинокомпания Orion Pictures опубликовала трейлер продолжения известной американской комедии о друзьях Билле и Теде.
News.ru вчера в 09:43
Происшествия
Скончались ещё два новосибирца с коронавирусом — оперштаб
Всего в Новосибирской области официально зарегистрированы 3752 пациента с коронавирусом (из них 251 — дети), 1455 человек выздоровели, 44 скончались.
REGNUM 08 июня в 23:08
Общество
МГУ установил новый рекорд в международном университетском рейтинге
Столичный университет установил новый рекорд и достиг своего лучшего результата за всю историю рейтингов QS c 2004 года.
Российская газета вчера в 17:13
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поддержала устроившего смертельное ДТП Михаила Ефремова
Многие артисты российского шоу-бизнеса высказались о ДТП с участием Михаила Ефремова. Ксения Собчак не смогла остаться в стороне.
Вокруг ТВ вчера в 08:09
Общество
Добровольцев для испытания вакцины от COVID-19 в России изолировали
Для клинических испытаний вакцины от коронавируса были отобраны две группы добровольцев.
Газета.Ru вчера в 22:31
Общество
Россиян предупредили об опасностях при выборе клубники
Врач-диетолог Маргарита Арзуманян предупредила россиян о возможных опасностях при выборе клубники.
Lenta.ru вчера в 23:58
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
Экономика
Две новые льготы подготовили для российских пенсионеров
Новый законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, согласно которому российские пенсионеры получат новые льготы.
Экономика сегодня вчера в 02:28
Политика
Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг
РИА Новости 08 июня в 08:22
Кино
Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа
Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru 08 июня в 10:00
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14
Общество
Эксперты выскажут мнение о необходимости поправок в Конституцию
Пишем историю вместе- 1 июля в стране пройдет голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Вести Татарстан вчера в 16:57
Армия и оружие
Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35
На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02