Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъАмериканские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

США провели операцию, направленную против лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил агентству Reuters официальный представитель США на условиях анонимности. Он не раскрыл детали операции и не уточнил ее итогов.
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Американские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Коммерсантъ00:23

США ликвидировали лидера ИГИЛ* аль-Багдади – СМИ

REGNUM00:12
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