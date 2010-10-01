Армия и оружие
КоммерсантъАмериканские военные сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
США провели операцию, направленную против лидера «Исламского государства» (ИГ; запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил агентству Reuters официальный представитель США на условиях анонимности. Он не раскрыл детали операции и не уточнил ее итогов.
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