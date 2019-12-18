Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАмериканские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как вывели войска из-за начала Турцией операции "Источник мира", передает РИА "Новости". Ранее американские военные покинули 16 баз и блокпостов в Сирии.
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СМИ: американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Коммерсантъ10:19

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Газета.Ru08:51

Американские военные вернулись на базы в Сирии

Lenta.ru06:54

СМИ: военнослужащие США вернулись на шесть военных баз в Сирии

ТК Звезда07:24

Американские военнослужащие вернулись на шесть баз в Сирии

РЕН ТВ07:27

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ

РИА Новости05:58

Турецкий «Источник мира» смешал карты в Сирии: Россия теснит США базами

Евразия Dailyвчера в 05:38
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Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами

Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
РИА Новости 09:30
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Общество

40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово

Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Вести.Ru 10:20
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Общество

Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Woman.ru 00:49
Общество

Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла

В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
REGNUM 02:15
Транспорт

Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
RT на русском 09:10
Политика

Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
REGNUM 08:17
Здоровье

В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу

О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
РБК 09:43
Общество

Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое

По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
РБК 10:12
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Армия и оружие

Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути

Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
РЕН ТВ вчера в 21:35
Происшествия

Суд отказался отпустить Беслана Шебзухова под домашний арест

Защита инспектора кадастровой палаты Беслана Шебзухова, обвиняемого по делу о взятке, попросила смягчить ему меру пресечения, но суд отказался отпустить его под домашний арест.
Кавказский узел вчера в 20:44
Автоспорт

Команда Квята «Альфа Таури» представит новый болид 14 февраля

Ранее с датой презентации машин на сезон-2020 определилась только Феррари. Новые болиды Скудерии представят публике 11 февраля.
Советский спорт 10:05
Здоровье

Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ

Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Наша версия 07:24
Кино

В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»

18 декабря компания Paramount Pictures выпустила релиз первого тизера продолжения фильма ужасов «Тихое место».
Телепрограмма 10:09
Происшествия

Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова

Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
Ревизор.ру 07:32
Политика

Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
REGNUM 06:47
Политика

Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
REGNUM 08:28
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
Политика

МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за «интервенцию в Ливии»

Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 07:55
Биатлон

Фуркад прокомментировал отстранение России

Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Sport.ru 06:14
Политика

Народный совет ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:32
Происшествия

Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Газета.Ru вчера в 05:56
Экономика

В ПФР заявили о снижении зависимости от федерального бюджета

Зависимость Пенсионного фонда РФ от федерального бюджета снижается в связи с опережающим ростом страховых взносов, сообщил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов.
РИА Новости 09:12
Музыка

Билли Айлиш в день 18-летия показала свои детские выступления

Артистка, которой 18 декабря 2019 года исполняется 18 лет, показала ролики, в которых она поет и играет на разных инструментах, еще будучи дошкольницей.
Газета.Ru 03:14
Политика

Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Капитал страны вчера в 09:54
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Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Политика

Торговая палата США боится санкций против суверенного долга России

Ущерб от принятия законопроекта, в котором предусматривается наложение санкций против суверенного долга Российской Федерации, может оказаться для американских корпораций, работающих с Россией, слишком большим, указывается в письме торговой палаты США, адресованном сенату, 18 декабря сообщает РИА Новости.
Красная весна 00:47
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