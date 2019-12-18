Армия и оружие
Газета.RuАмериканские военные вернулись на шесть баз в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как вывели войска из-за начала Турцией операции "Источник мира", передает РИА "Новости". Ранее американские военные покинули 16 баз и блокпостов в Сирии.
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Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Как рассказала ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, Sputnik нигде не сталкивается с такими проблемами, как в Эстонии: его сотрудников вызывали на допросы в Службу безопасности, а местным банкам запретили сотрудничать с агентством.
Политика
Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту
"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
Общество
40 граждан Израиля задержали в аэропорту Домодедово
Около 40 граждан Израиля задержаны в московском аэропорту Домодедово, причины пока неизвестны.
Происшествия
В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных
По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Общество
Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике
Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике.
Общество
Росконтроль забраковал большинство марок сливочного масла
В России качество сливочного масла, представленного на прилавках магазинов, оставляет желать лучшего.
Транспорт
Завершено строительство железнодорожной части Крымского моста
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) заявила, что строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.
Здоровье
В мэрии Москвы объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу
О приезде омоновцев в городскую больницу РБК сообщил профсоюз «Альянс врачей».
Общество
Число видящих в гаджетах ограничение свободы россиян выросло вдвое
По данным ФОМ, 35% опрошенных считают, что гаджеты ограничивают свободу людей. В 2013 году этот показатель составлял 16%.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Происшествия
Суд отказался отпустить Беслана Шебзухова под домашний арест
Защита инспектора кадастровой палаты Беслана Шебзухова, обвиняемого по делу о взятке, попросила смягчить ему меру пресечения, но суд отказался отпустить его под домашний арест.
Автоспорт
Команда Квята «Альфа Таури» представит новый болид 14 февраля
Ранее с датой презентации машин на сезон-2020 определилась только Феррари. Новые болиды Скудерии представят публике 11 февраля.
Здоровье
Перечислены ошибки россиян в лечении гриппа и ОРВИ
Россияне зачастую совершают ошибки, когда пытаются самостоятельно вылечить грипп и ОРВИ без посещения врача.
Кино
В Сети появился первый тизер продолжения фильма «Тихое место»
18 декабря компания Paramount Pictures выпустила релиз первого тизера продолжения фильма ужасов «Тихое место».
Происшествия
Появилась криминальная версия смерти актера Дмитрия Марьянова
Озвучена новая, криминальная версия смерти популярного актера Дмитрия Марьянова, пишет "КП.ру" сегодня, 18 декабря.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Политика
Зеленский продлил действие старого закона об особом статусе Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Политика
МИД оценил законопроект конгресса о санкциях за «интервенцию в Ливии»
Москва недоумевает в связи с появлением в конгрессе США законопроекта о санкциях против России за так называемую "интервенцию в Ливии", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Биатлон
Фуркад прокомментировал отстранение России
Прославленный французский биатлонист и пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад прокомментировал четырёхлетнее отстранение России от участия в больших международных турнирах.
Политика
Народный совет ЛНР принял закон о границах республики
Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики принял закон, определяющий границы ЛНР в пределах Луганской области Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Рамиль Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
Возбуждено уголовное дело по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае, где 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов перестрелял восьмерых сослуживцев.
Экономика
В ПФР заявили о снижении зависимости от федерального бюджета
Зависимость Пенсионного фонда РФ от федерального бюджета снижается в связи с опережающим ростом страховых взносов, сообщил председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов.
Музыка
Билли Айлиш в день 18-летия показала свои детские выступления
Артистка, которой 18 декабря 2019 года исполняется 18 лет, показала ролики, в которых она поет и играет на разных инструментах, еще будучи дошкольницей.
Политика
Россия расширила список товаров, запрещенных к ввозу с Украины
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан и товаров, в отношении которых вводятся санкции.
Происшествия
Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца
Политика
Торговая палата США боится санкций против суверенного долга России
Ущерб от принятия законопроекта, в котором предусматривается наложение санкций против суверенного долга Российской Федерации, может оказаться для американских корпораций, работающих с Россией, слишком большим, указывается в письме торговой палаты США, адресованном сенату, 18 декабря сообщает РИА Новости.