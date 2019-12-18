Армия и оружие
Газета.RuАмериканские военные вернулись на шесть баз в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как вывели войска из-за начала Турцией операции "Источник мира", передает РИА "Новости". Ранее американские военные покинули 16 баз и блокпостов в Сирии.
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Космос
На Марсе найден обломок неопознанного корабля
Политика
Верховная рада отменила депутатскую неприкосновенность
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон об отмене депутатской неприкосновенности, передает УНИАН.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова показала снимок Яны Рудковской без фотошопа
Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
Общество
Задержанных в московском аэропорту израильтян отпустили
Граждане Израиля, задержанные в московском аэропорту Домодедово, отпущены.
Происшествия
«Мама, не переживай»: мальчик умер в больнице после прыжков на диване
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти восьмилетнего мальчика в одной из больниц Севастополя.
Футбол
Фанаты напали на президента «Райо Вальекано», поддержавшего Зозулю
Президент "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса стал жертвой нападения фанатов своего клуба после скандала, связанного с оскорблениями украинского нападающего "Райо" Романа Зозули.
Общество
Верховный суд объяснил правила привлечения наследников по долгам
Субсидиарная ответственность наступает в связи с причинением вреда имущественным правам кредиторов и в этом смысле не отличается от ответственности по другим долгам, пишут судьи ВС. Нет оснований считать, что обязанность возместить убытки из-за привлечения к субсидиарной ответственности связана с личностью наследодателя.
Шоу-бизнес
77-летняя ведущая Ангелина Вовк собралась замуж за молодого любовника
77-летняя ведущая музыкального телефестиваля «Песня года» Ангелина Вовк выходит замуж за мужчину, который младше ее на четверть века.
Политика
Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Шеф-редактор и руководитель представительства МИА "Россия сегодня" в Таллине Елена Черышева рассказала РИА Новости, что "экономическая блокада" Sputnik Эстония началась еще два месяца назад, но письма с угрозами сотрудники агентства получили в начале этой недели.
Политика
Началось заседание Палаты представителей США по импичменту Трампа
Палата представителей Конгресса США начала заседание, на котором планируется провести процедуру импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Общество
«ВКонтакте» запустила собственное издание «Фокус»
"ВКонтакте" в рамках эксперимента запускает собственное издание "Фокус", говорится в сообщении пресс-службы соцсети.
Армия и оружие
Россия не видит нужды в иностранных военных кораблях на Севморпути
Россия не видит необходимости в присутствии иностранных военных кораблей на Севморпути. Об этом заявил глава Генштаба Валерий Герасимов.
Здоровье
После инфаркта и инсульта больные начнут получать бесплатные лекарства
Больные, которые перенесли инфаркт или инсульт, острые сосудистые заболевания или операцию на сердце будут получать бесплатные лекарства, начиная со следующего года.
Наука
Самый глубокий в мире каньон обнаружен подо льдом Антарктиды
Например, дно под ледниками оказалось гораздо глубже, чем предполагалось ранее, что означает, что эти ледяные щиты подвергаются еще большему риску отступления в условиях потепления.
Политика
«Укрнафта» объявила о победе в судебном споре с Россией
Украинская компания «Укрнафта» заявила о победе в Верховном суде Швейцарии по иску против России.
Гаджеты
Apple, Amazon и Google создадут единый стандарт для гаджетов «умного дома»
Apple, Amazon, Google и члены Zigbee Alliance (объединяет IKEA, Comcast, Texas Instruments и других) договорились о совместной разработке универсального стандарта для устройств "умного" дома.
Политика
Американский бизнес предупредил о последствиях для США при введении антироссийских санкций
Американские бизнесмены считают, что введение новых санкций против России станет разрушительным для бизнеса Соединенных Штатов и нанесет ущерб их интересам.
Общество
Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора
Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
Политика
СБУ обвинила Россию в дестабилизации ситуации с помощью воров в законе
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о предотвращении новой попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в стране.
Общество
Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Здоровье
Володин указал на низкую зарплату врачей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал подсчитать среднюю оплату труда медиков без учёта зарплат главных врачей, которая может составлять 200–300 тысяч рублей.
Интернет
Опубликован список худших и самых популярных паролей 2019 года
Исследование было основано на основании изучения 500 млн паролей, попавших в общий доступ в результате утечек данных в 2019 году.
Политика
Меркель заявила о неприятии санкций США против «Северного потока — 2»
Канцлер Германии Ангела Меркель выступила с категорическим неприятием санкций США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом она заявила сегодня, 18 декабря, выступая в бундестаге.