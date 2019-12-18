Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как вывели войска из-за начала Турцией операции "Источник мира", передает РИА "Новости". Ранее американские военные покинули 16 баз и блокпостов в Сирии.

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

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