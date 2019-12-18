Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuАмериканские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как вывели войска из-за начала Турцией операции "Источник мира", передает РИА "Новости". Ранее американские военные покинули 16 баз и блокпостов в Сирии.
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СМИ: американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Коммерсантъ10:19

Турецкий «Источник мира» смешал карты в Сирии: Россия теснит США базами

Евразия Dailyвчера в 05:38

Американские военнослужащие вернулись на шесть баз в Сирии

РЕН ТВ07:27

СМИ: военнослужащие США вернулись на шесть военных баз в Сирии

ТК Звезда07:24

Американские военные вернулись на базы в Сирии

Lenta.ru06:54

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, сообщили СМИ

РИА Новости05:58

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Газета.Ru08:51
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В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля

В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

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Жителей столицы предупредили о сильном ветре до 22 метров в секунду

Опасно сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду поднимется в четверг в российской столице, предупреждают спасатели городского главка МЧС.
Подмосковье Сегодня 08:45
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Дом игрока «Барселоны» был ограблен в день матча с «Реалом»

Дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду был ограблен в день перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом", сообщает Actualidad.
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"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
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Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн

Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
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Божович: «У меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства»

После операции просто не мог разговаривать пару дней, потому и, как вы сказали, пропал.
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Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения

Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
РБК 10:47
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском 03:30
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Вышел первый тизер сиквела «Тихого места»

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Warcraft III: Reforged отложили до 29 января

В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
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Ученые впервые увидели далекие галактики, похожие на Млечный Путь

РИА Новости 10:05
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Inoi выпустил телефон для российских военнослужащих

Inoi выпустил телефон для российских военнослужащих с названием Inoi 244Z.
Газета DAILY 09:34
Политика

МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии

5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году".
ТАСС 11:32
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Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России

Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
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ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка

Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.
Ведомости вчера в 15:35
Происшествия

Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка

Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
РБК 10:03
Здоровье

Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве

Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Газета.Ru 11:33
Общество

Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров

Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
РБК 11:21
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В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»

17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
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Футбол

Сборная России по футболу получит уникальную форму

Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Lenta.ru 11:37
Футбол

«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым

"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 12:00
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В Киргизии открылся дилерский центр АвтоВАЗа

Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
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Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
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Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ

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В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного

По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:40
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Rambler отзывает иск к Twitch без финансового возмещения

Компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальной трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги.
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Квартиру Киркорова продадут из-за долгов по ипотеке

Вести.Ru 09:18
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По делу Арашуковых задержаны еще четыре подозреваемых

Следственный комитет России сообщил о задержании еще четырех подозреваемых по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца.
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