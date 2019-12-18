Армия и оружие
Газета.RuАмериканские военные вернулись на шесть баз в Сирии
Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии, после того как вывели войска из-за начала Турцией операции "Источник мира", передает РИА "Новости". Ранее американские военные покинули 16 баз и блокпостов в Сирии.
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Общество
В московском аэропорту задержали 40 граждан Израиля
В посольстве Израиля в Москве заявили, что около 40 граждан Израиля были задержаны в аэропорту Домодедово, передает "Интерфакс".
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим
Общество
«Нафтогаз» оценил вероятность подписания контракта по газу с Россией
Глава украинской компании "Нафтогаз" Андрей Коболев оценил вероятность подписания нового контракта на транзит российского газа до конца года как "очень-очень маленькую".
Общество
Жителей столицы предупредили о сильном ветре до 22 метров в секунду
Опасно сильный порывистый ветер до 22 метров в секунду поднимется в четверг в российской столице, предупреждают спасатели городского главка МЧС.
Футбол
Дом игрока «Барселоны» был ограблен в день матча с «Реалом»
Дом защитника "Барселоны" Нелсона Семеду был ограблен в день перенесенного матча десятого тура чемпионата Испании с мадридским "Реалом", сообщает Actualidad.
Политика
Госдума завершает осеннюю сессию
"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
Политика
Швейцарский суд обязал Россию выплатить «Укрнафте» $44 млн
Отмечается, что в рамках этого решения Россия должна выплатить украинской компании $44 млн, а также 155 тыс. швейцарских франков в качестве судебных издержек.
Футбол
Божович: «У меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства»
После операции просто не мог разговаривать пару дней, потому и, как вы сказали, пропал.
Экономика
Росстат в четыре раза увеличил оценку роста реальных доходов населения
Из-за изменения базы 2018 года (Росстат в декабре сформировал окончательные данные по денежным доходам населения за прошлый год) динамика реальных доходов россиян за три квартала текущего года была скорректирована в сторону увеличения на 0, 3 – 1,0 п. п. Уточненная оценка роста за девять месяцев текущего года составляет 0,8% в годовом выражении, сообщило Минэкономразвития.
Армия и оружие
Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту
Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
Кино
Вышел первый тизер сиквела «Тихого места»
Киберспорт
Warcraft III: Reforged отложили до 29 января
В комплект, напомним, входят две сюжетные кампании (Reign of Chaos и The Frozen Throne), а также современный мультиплеер и расширенный редактор карт, в который импортируют все творения сообщества из оригинальной Warcraft III.
Гаджеты
Inoi выпустил телефон для российских военнослужащих
Inoi выпустил телефон для российских военнослужащих с названием Inoi 244Z.
Политика
МИД России прокомментировал принятие закона о дне памяти в Чехии
5 декабря Сенат Чехии одобрил закон об объявлении 21 августа "Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками государств Варшавского договора в 1968 году".
Политика
Комитет Сената США одобрил пакет санкций против России
Как ранее писал "Ъ", документ обязывает президента США Дональда Трампа свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против России, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, заблокировать долларовые расчеты российских банков, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом и т.д.
Экономика
ЦБ может лишиться контрольного пакета Сбербанка
Чиновники рассматривают вопрос передачи 50% плюс 1 акция Сбербанка (остальные – в свободном обращении) от Центробанка другой госструктуре, сообщило Reuters со ссылкой на три источника, близких к сторонам обсуждения.
Происшествия
Солдаты отсудили 6 млн руб. у Минобороны за расстрел из танка
Ленинградский областной суд обязал Министерство обороны выплатить в общей сложности 6 млн руб. троим бывшим срочникам в качестве компенсации за травмы, полученные во время стрельб.
Здоровье
Власти объяснили приезд Росгвардии в онкологическую больницу в Москве
Сотрудники Росгвардии, которые приехали в клиническую онкологическую больницу № 1 (ГОКБ № 1) в Москве с автоматами, были вызваны на место сотрудником частного охранного предприятия.
Общество
Пятилетняя россиянка вошла в Топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров Youtube.
Политика
В Верховной раде собрались превратить Кубань в «украинскую Кубу»
17 октября депутат партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал в соцсетях о том, что украинские парламентарии сформировали межфракционную комиссию, которая займется вопросами разработки политики возвращения Кубани «в культурное, политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев».
Футбол
Сборная России по футболу получит уникальную форму
Сборная России по футболу получит новый комплект формы от компании Adidas.
Футбол
«Сочи» расторг контракт с игроком сборной России Кудряшовым
"Сочи" расторг контракт с защитником сборной России Федором Кудряшовым, сообщает ТАСС.
Авто
В Киргизии открылся дилерский центр АвтоВАЗа
Совместный дилерский центр АвтоВАЗа и французского бренда Renault официально открылся в Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Происшествия
В Подмосковье полицейские случайно задушили задержанного
По факту смети задержанного у отделения полиции в Подмосковном Серпухове возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Rambler отзывает иск к Twitch без финансового возмещения
Компания Rambler Group отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальной трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги.
Происшествия
По делу Арашуковых задержаны еще четыре подозреваемых
Следственный комитет России сообщил о задержании еще четырех подозреваемых по делу сенатора Рауфа Арашукова и его отца.