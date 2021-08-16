Как рассказали в пресс-службе ведомства, накануне три военных самолета Embraer-314 ВВС Афганистана запросили разрешение на посадку в аэропорту Ханабад в Карши в Кашкадарьинской области на юге Узбекистана.
На этой неделе в Нью-Йорке стартовал мандат на вакцинацию COVID-19 - это означает, что люди, которые хотят обедать в закрытых помещениях, тренироваться в тренажерном зале или посещать концерт в помещении, должны предъявить доказательства, что они получили хотя бы одну из своих прививок.
Как отмечает экономист и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, риски развития негативных последствий в результате вакцинации против ковида во много раз превышают эффективность прививки, передает lentachel.ru.