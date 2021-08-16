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Американские военные застрелили двух вооруженных мужчин на территории аэропорта Кабула

Американские военные застрелили двух вооружённых мужчин в международном аэропорту Кабула.
RT на русском
Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
РИА Новости
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города.
РИА Новости
Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
РИА Новости

С чего всё началось

Еще три человека погибли, пытаясь зацепиться за шасси самолета ВВС США, который эвакуировал американский персонал, сообщил
 чиновник газете The Wall Street Journal.

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