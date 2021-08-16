Нью-Йорк потребует от людей вакцинации

На этой неделе в Нью-Йорке стартовал мандат на вакцинацию COVID-19 - это означает, что люди, которые хотят обедать в закрытых помещениях, тренироваться в тренажерном зале или посещать концерт в помещении, должны предъявить доказательства, что они получили хотя бы одну из своих прививок.