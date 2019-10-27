Армия и оружие
Газета.RuПентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американские военные провели спецоперацию в провинции Илдиб на северо-западе Сирии, в ходе которой уничтожили 48-летнего лидера "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади, передает издание Newsweek.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
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