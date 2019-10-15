Армия и оружие

МонаВистаМонаВистаАмериканские войска сдали сирийский город Манбидж российским войскам

14 октября Пентагон сообщил о передачи города Манбидж под контроль российским войскам.
Читать в источнике
Комментировать189

Подробнее о событии

Сдачу сирийского города войсками США назвали ловушкой для России

URA.Ru07:06

СМИ: США передадут Москве контроль над Манбиджем

Московский Комсомолецвчера в 20:01

Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

РБКвчера в 20:32

США передадут РФ контроль над Манбиджем на фоне военной операции Турции в Сирии

Народные новостивчера в 20:29

США передадут сирийский город Манбидж России

Газета.Ru03:04

США передают контроль над Манбиджем русским и спешно отступают

REGNUMвчера в 19:53

СМИ: США передадут России контроль над Манбиджем на фоне наступления турецких ВС

ТАССвчера в 19:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Политика

В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Армия и оружие

Сирийская армия встретилась с отступающими американскими военными

Дождь 01:39
Происшествия

В Орске нашли расчлененное тело женщины

Расчлененное тело женщины нашли в понедельник жители Орска (Оренбургская область).
ТАСС вчера в 07:02
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Политика

Путин: Русские туристы в ОАЭ потратили более $1,3 млрд

Путин привел статистику Центробанка России, согласно которой в прошлом году россияне «оставили» в Эмиратах в прошлом году более $1,3 млрд.
Росбалт 07:48
Политика

Помощник Кадырова прокомментировал кадровые изменения в Чечне

РИА Новости 06:53
Здоровье

Министр прервал молчание после скандала с тагильскими хирургами

За последние два месяца министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков столкнулся с беспрецедентным давлением: в начале августа на всю страну прогремел скандал с хирургами в Нижнем Тагиле, а после этого в регион приехала комиссия федерального Минздрава.
URA.Ru 01:45
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Политика

Саудовский оркестр удивил Путина фальшивым исполнением гимна России

Оркестр Саудовской Аравии во время исполнения российского гимна в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с королем страны Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом, не попал в ноты.
Аргументы и Факты вчера в 16:05
Происшествия

Студент керченского университета подрался с преподавателем

Студент Керченского государственного морского технологического университета (КГМТУ) подрался с преподавателем, позднее участники конфликта написали друг на друга заявления в полицию.
ТАСС 07:19
Политика

Миронов заявил о подготовке законопроекта о возвращении смертной казни

Фракция «Справедливая Россия» в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о возвращении смертной казни для террористов, их пособников и убийц несовершеннолетних.
РБК 07:18
Общество

Названы сроки начала эксперимента по выдаче электронных паспортов РФ

Эксперимент по выдаче электронных паспортов для россиян может начаться в Москве в марте 2020 года.
Известия 07:55
Футбол

Матч Болгария – Англия остановили из-за расизма

Вчера сборная Англии обыграла Болгарию со счетом 6:0 в рамках отбора Евро-2020.
Все про Спорт ру 00:52
Политика

Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Ведомости 04:17
Происшествия

Дело об избиении в Красноярске передали в центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче в Главное следственное управление дела об избиении мужчины до смерти в Красноярске.
RT на русском 07:06
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Общество

Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье

Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
РБК 07:31
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Гаджеты

Xiaomi, подвинься. Вышел смартфон Realme X2 Pro на мощнейшем чипе

Помимо мощнейшего чипа, устанавливаемого в Android-смартфоны, новый флагман Realme получил четырехмодульную камеру с разрешением 64 мегапикселя - похожую имеет "бюджетный монстр" Redmi Note 8 Pro.
Российская газета 05:41
Общество

Госдума обсудит снятие неприкосновенности с депутата Герасименко

На заседании 24 октября Госдума планирует рассмотреть вопрос о даче согласия на снятие неприкосновенности с депутата Николая Герасименко.
Российская газета 06:26
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Футбол

Сборная Украины обыграла португальцев и пробилась на чемпионат Европы

Роналду и компания умудрились потерять очки ещё раз в матче с Сербией, поэтому для самостоятельного решения вопроса выхода в финальную стадию европейского первенства португальской сборной необходимо было набирать очки в Киеве.
Евро-футбол.ру вчера в 16:37
Кино

Первая часть фильма «Матрица» вышла в повторный прокат в России

В России вышла в повторный прокат первая часть научно-фантастического фильма «Матрица» режиссеров Энди и Ларри Вачовски.
Известия вчера в 05:39
Армия и оружие

NYT: в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Турции

На минувших выходных чиновники Государственного департамента и министерства энергетики США обсуждали планы эвакуации тактического ядерного оружия из Турции, пишет The New York Times со ссылкой на двух американских чиновников.
Газета.Ru 02:25
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика

Глава МИД Украины рассказал об альтернативе «формуле Штайнмайера»

На пресс-конференции в Брюсселе после участия в слушаниях комитета Европарламента по иностранным делам глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал об альтернативном, военном, варианте урегулирования конфликта в Донбассе.
Коммерсантъ вчера в 21:46
Политика

Преемница Меркель высказалась о Крыме и России

Глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр на конференции Молодёжного союза Германии в Саарбрюкене высказала своё мнение о воссоединении Крыма с Россией.
Газета Кемерова 13 октября в 21:40
Политика

Турция не откажется от военной операции в Сирии из-за санкций США

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил, что Турция ни при каких обстоятельствах не откажется от военной операции в Сирии из-за санкций, введенных США.
Известия 07:02
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Известия 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное