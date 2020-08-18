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Газета.Ru
Газета.Ru

Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников

Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.В источнике
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Известия

В США восхитились смекалкой российских подводников

Известиявчера в 14:23
РИА Новости

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников

РИА Новостивчера в 12:22
ПолитРоссия

Forbes: блестящая идея военных даст Кремлю преимущество в Арктике

ПолитРоссия16 августа в 13:25
ИноСМИ

Forbes (США): российская ракета-ледокол пробьет дыру в Северном полюсе (Forbes)

ИноСМИ17 августа в 11:01
iReactor

Обозревателя Forbes восхитила необычная идея РФ в Арктике

iReactor17 августа в 05:11
Актуальные Новости

Forbes: Блестящая идея российского флота даст стране преимущество в водах Арктики

Актуальные Новости17 августа в 01:08
Взгляд.ру

В США восхитились смекалкой российских подводников

Взгляд.рувчера в 11:25

В МИД России осудили соглашение об увеличении контингента США в Польше

"Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив, лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России, способствуя эскалации напряженности и увеличивая риски непреднамеренных инцидентов", - так ответила она на подписание соглашения между США и Польшей.
Газета.Ruвчера в 17:08
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КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос»

КПРФ вновь получила статус главной оппозиционной силы, считает «Голос» Движение в защиту прав избирателей «Голос» подготовило доклад, посвященный итогам выдвижения и регистрации кандидатов на губернаторских выборах 13 сентября.
Коммерсантъвчера в 17:00
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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Роспотребнадзор рассказал о способе распознать плохие яблоки

Яблоки для сохранности при длительной транспортировке и хранении покрывают воском или специальными препаратами для предотвращения процессов гниения, поэтому перед употреблением плода надо хорошо промывать под горячей водой, отметили в Роспотребнадзоре.
РИА Новости20:15

Останки священнослужителя помогли в изучении происхождения туберкулеза

В еще одном исследовании Сюзанна Сабин и специалисты из Института изучения истории человека Общества Макса Планка реконструировали геном туберкулеза по кальцифицированному узелку, который нашли в останках епископа Винструпа.
ToDay News Ufaвчера в 11:04
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