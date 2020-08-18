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Газета.Ru
Газета.Ru

Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников

Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.В источнике
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Известия

В США восхитились смекалкой российских подводников

Известиявчера в 14:23
РИА Новости

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников

РИА Новостивчера в 12:22
Актуальные Новости

Forbes: Блестящая идея российского флота даст стране преимущество в водах Арктики

Актуальные Новости17 августа в 01:08
ИноСМИ

Forbes (США): российская ракета-ледокол пробьет дыру в Северном полюсе (Forbes)

ИноСМИ17 августа в 11:01
iReactor

Обозревателя Forbes восхитила необычная идея РФ в Арктике

iReactor17 августа в 05:11
Взгляд.ру

В США восхитились смекалкой российских подводников

Взгляд.рувчера в 11:25
ПолитРоссия

Forbes: блестящая идея военных даст Кремлю преимущество в Арктике

ПолитРоссия16 августа в 13:25

У посольства Белоруссии в Москве задержали общественную активистку

Активистку движения «За права человека» Анну Кречетову задержали сотрудники полиции возле посольства Белоруссии в Москве, 19 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
ИА Красная Весна19:16

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Колесникова подчеркнула, что оппозиция готова выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, включая Россию, и намерена соблюдать все существующие договоренности.
Ведомостивчера в 12:00
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На Алтае суд вынес приговор подросткам, жестоко избившим ребенка

Трое из четверых подростков, которые жестоко избили ребенка в Камне-на-Оби и сняли процесс на видео, понесут наказание, родителей двоих из них лишили родительских прав, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева.
РИА Новостивчера в 04:55
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Путин заявил о недопустимости вмешательства в выборы в Белоруссии

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель подчеркнул, что вмешательство в президентские выборы в Белоруссии недопустимо.
Вечерняя Москвавчера в 07:35
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Дистрибуторы предупредили о подорожании ПК и ноутбуков в сентябре

Удовлетворить возросший спрос вендоры полностью не смогли из-за проблем, связанных с производством, доступностью процессоров, экранов, платформ для сборки и т. д. Заказы на ноутбуки, размещенные в августе–сентябре, смогут добраться до России, скорее всего, уже в начале 2021 года, считает руководитель направления «Ноутбуки и ПК» компании «Марвел-Дистрибуция» Андрей Латышев.
Известия17:40
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