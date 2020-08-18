Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников
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Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.В источнике
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