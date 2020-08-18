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Газета.Ru
Газета.Ru

Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников

Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.В источнике
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iReactor

Обозревателя Forbes восхитила необычная идея РФ в Арктике

iReactor17 августа в 05:11
РИА Новости

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников

РИА Новостивчера в 12:22
Взгляд.ру

В США восхитились смекалкой российских подводников

Взгляд.рувчера в 11:25
ИноСМИ

Forbes (США): российская ракета-ледокол пробьет дыру в Северном полюсе (Forbes)

ИноСМИ17 августа в 11:01
Известия

В США восхитились смекалкой российских подводников

Известиявчера в 14:23
Актуальные Новости

Forbes: Блестящая идея российского флота даст стране преимущество в водах Арктики

Актуальные Новости17 августа в 01:08
ПолитРоссия

Forbes: блестящая идея военных даст Кремлю преимущество в Арктике

ПолитРоссия16 августа в 13:25

Учёные предложили строить города в лавовых трубах на Марсе и Луне

На Марсе диаметр лавовых труб достигает 400 м, а на Луне – 1000 м. Такие размеры позволяют строить в подземных коридорах небольшие населённые пункты, где будут жить первые колонизаторы.
Актуальные Новости17 августа в 09:08

Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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В Хакасии коронавирус выявили ещё у 18 человек

Абакан, 19 августа 2020, 05:49 — REGNUM По состоянию на 19 августа в Хакасии коронавирус выявлен у 3195 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 18 новых случаев заражения, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.
REGNUM22:49
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Экономисты дали страшные прогнозы на осень: 100 рублей за евро

На прошлой неделе известный ученый-экономист Руслан Гринберг дал в беседе с «МК» безрадостный прогноз: рубль продолжит падать по отношению к мировым валютам, девальвация неизбежна.
Московский Комсомолецвчера в 13:18
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У российского экс-министра нашли элитную недвижимость на 2 миллиарда рублей

У российского экс-министра регионального развития и заместителя генерального директора финансового института «Дом.РФ» Олега Говоруна нашли элитную недвижимость стоимостью более двух миллиардов рублей.
Lenta.ruвчера в 13:39
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