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Газета.Ru
Газета.Ru

Американские журналисты восхищены смекалкой российских подводников

Американские журналисты Forbes написали целую статью, в которой восхищаются действиями российских подводников, придумавших новый способ запускать ракеты из-подо льда.В источнике
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Известия

В США восхитились смекалкой российских подводников

Известиявчера в 14:23
РИА Новости

Американское СМИ поразилось смекалке российских подводников

РИА Новостивчера в 12:22
ИноСМИ

Forbes (США): российская ракета-ледокол пробьет дыру в Северном полюсе (Forbes)

ИноСМИ17 августа в 11:01
Взгляд.ру

В США восхитились смекалкой российских подводников

Взгляд.рувчера в 11:25
iReactor

Обозревателя Forbes восхитила необычная идея РФ в Арктике

iReactor17 августа в 05:11
Актуальные Новости

Forbes: Блестящая идея российского флота даст стране преимущество в водах Арктики

Актуальные Новости17 августа в 01:08
ПолитРоссия

Forbes: блестящая идея военных даст Кремлю преимущество в Арктике

ПолитРоссия16 августа в 13:25

Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД

По информации телеканала, на сегодняшнем заседании стало известно, что вдова погибшего Сергея Захарова Маргарита — майор МВД в запасе, сейчас работает в отделении полиции в Рязани, а сын Валерий служит в правоохранительных органах с 2014 года.
Вдова и сын погибшего в ДТП с Ефремовым оказались сотрудниками МВД
РИА Новостивчера в 09:47
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В США начались летные испытания бортовых систем бомбардировщика B-21

Авторы публикации поясняют, что проведение летных испытаний бортовых систем самолетов, которые еще не созданы, существенно сокращают время, необходимое на разработку новых летательных аппаратов.
Военное деловчера в 07:03
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В Совфеде назвали условия для выплат на детей до 16 лет в августе

Решение о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе будет зависеть от целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский.
РИА Новостивчера в 07:26
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Исполком Гродно согласился на требования протестующих

Гродненский городской исполнительный комитет опубликовал ответ на требования, выдвинутые представителями объединенного штаба Светланы Тихановской, профсоюзом предприятий города, представителями демократической общественности и политических партий.
Коммерсантъвчера в 15:57
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Мишустин на встрече с Дегтяревым дал поручения по реконструкции дороги

Премьер РФ Михаил Мишустин на встрече с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтяревым поручил начать работу по проекту реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань в регионе в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства.
РИА Новостивчера в 02:52
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Минздрав назвал число участников проверки безопасности вакцины от COVID

В начале августа Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) призывала Минздрав отложить государственную регистрацию первой разработанной в России вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 до успешного завершения третьей фазы клинических испытаний.
РБКвчера в 14:42
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